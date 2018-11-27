27.11.2018, 10:01

Эйнар Виснапуу — король алкоралли

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Тоомас Рандло
Тоомас Рандло
EST 1
ALKO 1000, Valka
ALKO 1000, ValkaFoto: Sven Arbet

В бюджет страны в этом году поступит почти на сто миллионов евро меньше, чем прогнозировалось, в прошлом недосчитались 88 миллионов евро. Причина кроется во все набирающей обороты приграничной торговле, пионером которой был Эйнар Виснапуу.


Основавшему магазины Alko1000 на границе с Латвией Виснапуу приграничная торговля начала успешно приносить доход в 2016-м году. Первые магазины были открыты еще в конце 2015-го, когда никто не мог предвидеть столь массового алкоралли. Так что Виснапуу и его партнерам повезло, что акцизы подскочили, и люди начали ездить за спиртным за границу. У него часто спрашивали, сколько они планировали и анализировали перед открытием магазинов. На самом деле это было просто сумасшедшее везение. 

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