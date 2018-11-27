В бюджет страны в этом году поступит почти на сто миллионов евро меньше, чем прогнозировалось, в прошлом недосчитались 88 миллионов евро. Причина кроется во все набирающей обороты приграничной торговле, пионером которой был Эйнар Виснапуу.
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Без сомнения, Яна Тоом — одна из ярчайших звезд на небосклоне отечественной политики, хотя ее свет последние 4 года доходит к нам отражением из Брюсселя. Кому-то он все равно очень сильно режет глаза, а для других служит маяком и даже источником тепла, но очевидно, что судьба быстро сгорающих и превращающихся в «черные дыры» т. н. «сверхновых» звезд Яне Игоревне не грозит. Она пришла, чтобы остаться.
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: Соцдемы — о вчерашней атаке на Таранда на митинге EKRE. Сам потерпевший задерживается
27.11.2018
ВИДЕО DELFI: Антон Долин: желаю эстонскому кинематографу независимости, нахальности и куража
27.11.2018
Эйнар Виснапуу — король алкоралли
27.11.2018
Злоключения на посту министра, или Как Евгения Осиновского возненавидели за алкогольные акцизы
27.11.2018
Председатель Социал-демократической партии и бывший министр социальных дел Евгений Осиновский занял пятое место в ТОП самых влиятельных личностей среди русскоязычного населения в 2018 году по версии Delfi и EPL. В этом году он мало кого оставил равнодушным. Его влияние на русскоязычное население Эстонии отрицать нельзя — но тут стоит отметить, что оно для кого-то было скорее отрицательным, чем положительным.
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Disainer-projekteerija
INDETEK OÜ (TAMMISTE ...
Tähtaeg: 09.12.2018
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Diagnostikakliiniku juhataja
IDA-TALLINNA KESKHAIGLA
Tähtaeg: 30.11.2018
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Kliima- ja energiaprogrammi juht
STOCKHOLMI KESKKONNAINSTITUUDI ...
Tähtaeg: 27.11.2018
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Finantsinfosüsteemide osakonna juhataja
TALLINNA LINNAKANTSELEI
Tähtaeg: 09.12.2018
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Tarkvara- ja süsteemiarendajad/ süsteemianalüütik-…
EUROFINS SCIENTIFIC ...
Tähtaeg: 05.12.2018
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В каждом доме затаился хлам, даже если его не видно. И если у вас не поднимается рука выбросить что-то, то помните, что вещи, захламляющие дом, препятствуют свободной циркуляции энергии. В таком доме ничего не хочется делать, проявляются апатия, лень, в нем даже трудно дышать, а вещи как бы давят на мозг. Comode составил список 10 вещей, которые вы можете выбросить прямо сейчас.