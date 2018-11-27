Эйнар Виснапуу — король алкоралли



Основавшему магазины Alko1000 на границе с Латвией Виснапуу приграничная торговля начала успешно приносить доход в 2016-м году. Первые магазины были открыты еще в конце 2015-го, когда никто не мог предвидеть столь массового алкоралли. Так что Виснапуу и его партнерам повезло, что акцизы подскочили, и люди начали ездить за спиртным за границу. У него часто спрашивали, сколько они планировали и анализировали перед открытием магазинов. На самом деле это было просто сумасшедшее везение.