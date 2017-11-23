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23.11.2017, 20:40

ВИДЕО: Первый год активной деятельности Керсти Кальюлайд в Facebook

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Самые влиятельные 2017
rus.delfi.ee
EST

Самая влиятельная женщина Эстонии — президент Керсти Кальюлайд — помимо прочего ведет активную деятельность в соцсетях.

Так, у ее страницы в Facebook более 52 000 подписчиков. Всего за время пребывания в президентском кресле Кальюлайд сделала 733 публикации. Больше всего лайков собрала фотография с президентского приема, на котором изображены Кальюлайд и ее муж Георгий-Рене Максимовский в национальных костюмах. Смотрите видео.

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