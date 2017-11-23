ВИДЕО: Первый год активной деятельности Керсти Кальюлайд в Facebook

Самая влиятельная женщина Эстонии — президент Керсти Кальюлайд — помимо прочего ведет активную деятельность в соцсетях.

Так, у ее страницы в Facebook более 52 000 подписчиков. Всего за время пребывания в президентском кресле Кальюлайд сделала 733 публикации. Больше всего лайков собрала фотография с президентского приема, на котором изображены Кальюлайд и ее муж Георгий-Рене Максимовский в национальных костюмах. Смотрите видео.