ВИДЕО: Первый год активной деятельности Керсти Кальюлайд в Facebook

Самая влиятельная женщина Эстонии — президент Керсти Кальюлайд — помимо прочего ведет активную деятельность в соцсетях.
Так, у ее страницы в Facebook более 52 000 подписчиков. Всего за время пребывания в президентском кресле Кальюлайд сделала 733 публикации. Больше всего лайков собрала фотография с президентского приема, на котором изображены Кальюлайд и ее муж Георгий-Рене Максимовский в национальных костюмах. Смотрите видео.
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