Рейтинг самых влиятельных женщин Эстонии 2017 по версии Delfi и Eesti Päevaleht

На этой неделе Eesti Päevaleht, Delfi и Maaleht будут публиковать свои рейтинги самых влиятельных личностей Эстонии. Предлагаем вашему вниманию Топ самых влиятельных женщин Эстонии 2017 по версии Delfi и EPL.
1. Керсти Кальюлайд, президент Эстонской Республики
2. Кая Каллас, депутат Европарламента
3. Кадри Симсон, министр экономики и инфраструктуры
4. Яна Тоом, депутат Европарламента
5. Лавли Перлинг, государственный генеральный прокурор
6. Юлле Мадизе, канцлер права
7. Майлис Репс, министр образования и науки
8. Анне Мере, руководитель мясокомбината HKScan
9. Кай Реало, руководитель Circle K Eesti
10. Урве Пало, министр предпринимательства и инфотехнологий
11. Рийна Кионка, чиновник Совета Евросоюза и бывший эстонский дипломат
ТОП
12. Аэт Мааатеэ, руководитель Целевого учреждения Эстонского праздника песни и танца
13. Кюллике Силласте-Эллинг, посол Эстонии при НАТО
14. Анника Лаатс, пастор прихода Ристи
15. Марис Йессе, вице-канцлер Министерства социальных дел
16. Сирье Потисепп, руководитель Пищевого союза
17. Лийза Пакоста, уполномоченный по равноправию
18. Хелен Силдна, главный организатор музыкального фестиваля Tallinn Music Week
19. Марью Лауристин, политик
20. Кристель Ааслайд, актриса и певица