Рейтинг самых влиятельных женщин Эстонии 2017 по версии Delfi и Eesti Päevaleht

Jean-Claude Juncker presidendiga Foto: Priit Simson

На этой неделе Eesti Päevaleht, Delfi и Maaleht будут публиковать свои рейтинги самых влиятельных личностей Эстонии. Предлагаем вашему вниманию Топ самых влиятельных женщин Эстонии 2017 по версии Delfi и EPL.