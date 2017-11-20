Рейтинг самых влиятельных молодых людей 2017 по версии Delfi и Eesti Päevaleht

На этой неделе Eesti Päevaleht, Delfi и Maaleht будут публиковать свои рейтинги самых влиятельных личностей Эстонии. Предлагаем вашему вниманию Топ самых влиятельных молодых людей 2017 по версии Delfi и EPL.

1. Келли Сильдару, фристайлистка. Заняла первое место на этапе Кубка мира в Новой Зеландии. Двукратная чемпионка Всемирных игр экстремалов X Games и двукратная победительница юниорского чемпионата мира.

2. Анетт Контавейт, лучшая теннисистка Эстонии. В это году выиграла один турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) и дошла до третьего круга Уимблдонского турнира. Летом этого года поднялась на 27 место в рейтинге. За свою карьеру заработала более одного миллиона долларов призовых.

3. Карл Вильхельм Вальтер. Победитель научной телепередачи ”Rakett 69”, участник многих проектов, автор блога о Празднике песни и танца. Перед муниципальными выборами занимался активным вовлечением молодежи.

4. Группа молодых танцоров. Когда устроители Праздника танца решили из-за плохой погоды отменить выступление, молодые танцоры Греэте Нипполайнен, Керту Сыэрд, Матиас Кюбар, Георг-Расмус Мяэ и Каур Лукки-Лукин организовали на Площади Вабадузе свой праздник танца, представив вниманию публики отмененный номер.

5. Мария Раннавяли. Одна из самых известных ютуберов Эстонии. Ее канал на YouTube насчитывает почти 30 000 подписчиков, канал в Instagram — еще 44 000.

6. Лийна-Ариадне Педаник. Певица и ютубер. Стала известной после участия в конкурсе Eesti Laul 2017, добравшись до финала с песней ”Feel Me Now”.

7. Грегор Лиллеметс, ютубер. Имеет 17 000 подписчиков в YouTube и 21 000 в Instagram.

8. Ученическая фирма Wooch. Основатели — Хенри Халлик и Магнус Лоози. Занимается изготовлением деревянных наручных часов, которые помимо прочего носил Таави Рыйвас в свою бытность премьером.

9. Ученическая фирма Festera, основанная учениками Гимназии Хуго Треффнера. Занимается производством мусорных ящиков, разлагающих отходы.

10. Бригита Мурутар. Певица, ведущая радио Elmar.

11. Маттиас Кяйт, футболист.

12. Майк-Калев Котсар, волейболист, студент.

13. Кристиан Кулламяэ, волейболист.

14. Трийн Карис и Мерили Гинтер, авторы благотворительного проекта.

15. Маттиас Тасс, волейболист.

16. Александра Лядова, модель.

17. Майан Ломп, певица.

18. Рауно Саппинен, футболист.

19. Феликс Лавреньтев, фермер.