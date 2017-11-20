Рейтинг самых влиятельных эстонских русских 2017 по версии Delfi и Eesti Päevaleht

На этой неделе Eesti Päevaleht, Delfi и Maaleht будут публиковать свои рейтинги самых влиятельных личностей Эстонии. Предлагаем вашему вниманию Топ самых влиятельных эстонских русских 2017 по версии Delfi и EPL.

1. Михаил Кылварт (39)



Foto: Rauno Volmar

На местных выборах этого года он конкурировал с бывшим лидеров Центристской партии за голоса в Ласнамяэ, и получил поддержку больше, чем какой-либо другой эстонский политик. За Кылварта проголосовали 24 668 человек. Нынешний год был для Центристской партии довольно турбулентным, и в кулуарах поговаривают, что именно роль и заслуга Кылварта была в том, что кризис удалось преодолеть. 24 ноября самый влиятельный эстонский русский отметить 40-летие.

2. Евгений Осиновский (31)



Foto: Hendrik Osula

Председатель Социал-демократической партии Эстонии, переизбранный в этом году. В роли министра здоровья и труда он принимает решения, которые влияют на ситуацию в стране и на каждого из нас с вами с частности. В этом году Осиновский был инициатором целого ряда начинаний, вызывавших ожесточенную полемику; так, например, он продолжает продвигать идеи ужесточения алкогольной политики.

3. Яна Тоом (51)



Yana Toom Foto: Andres Putting

Депутат Европарламента, частый гость российский ток-шоу, верная сависааровка, которая могла в этом году расколоть Центристскую партию и даже создать собственную. Но ЦПЭ оценила ее влиятельность (на русского избирателя) — и Тоом осталась в партии. На местных выборах получила 4820 голосов.

4. Олег Осиновский (51)



Oleg Ossinovski Foto: Priit Simson

Предприниматель в области транзита, который, по различным подсчетам, стабильно входит в Топ-10 богатейших предпринимателей Эстонии (его капитал оценивают в сумму около 158 млн евро). Сейчас в Эстонии он занялся еще и недвижимостью, а также делает крупные инвестиции в Грузии.

5. Виктория Ладынская (36)



Foto: Madis Veltman

В мае ее избрали вице-председателем Союза Отечества и Res Publica, на местных выборах она была кандидатом партии на пост председателя горсобрания Таллинна и получила в Ласнамяэ 918 голосов. Как бывший журналист знает, как дозировать свое присутствие в СМИ, и руку специалиста видно в ее активных постав в соцмедиа.

6. Денис Бородич (38)



Erakogu

Депутат парламента ”За сильный Ласнмяэ!”. На местных выборах получил 472 голосов. Остается самым известным и влиятельным русскоязычным реформистом.

7. Анастасия Коваленко (26)



Anastassia Kovalenko Foto: Kristjan Järv

Известная мотогонщица, пришедшая в политику и заявившая о своих амбициях стать ”Осиновским в юбке”. Как второй номер социал-демократов по Лансамяэ она получила 392 голоса. Хороший результат для дебюта.

8. Дмитрий Бурнашев



Foto: Priit Simson

Сейчас — заместитель директора Стратегического бюро Госканцелярии. А до лета этого года — руководитель Фонда интеграции (ранее — MISA), ”при власти” которого начали и продолжили организацию бесплатных курсов эстонского языка.

9. Евгений Кабанов (34)

Erakogu

Успешный предприниматель, со-основательно и владелец фирмы Zeroturnaround. Как обладатель титула ”Предприниматель года 2016” в нынешнем году он уже решал судьбу претендентов в жюри конкурса. Он активно выступал на конференциях по всему миру, вдохновляя стартаперов своей историей успеха, а также в числе других флагманов ИТ-сферы Эстонии подписал обращение к парламенту с призывом не отменять закон о сожительстве.

10. Елена Скульская (67)



Jelena Skulskaja Foto: Bianca Mikovitš

Писатель, журналист, переводчик, преподаватель, драматург и завлит Русского театра, художественный руководитель Дней Довлатова… У нее много разных ролей и областей влияния. Среди прочего, в этом году студия ”Поэтическое содружество” под ее руководством открыла свои двери для молодых людей — как русско-, так и эстоноязычных — которые хотят учиться стихосложению.

11. Estonianna / Анна Овсянкина (31)



Лайфстайл- и бьюти-блогер из Эстонии, получившая международную известность. На YouTube у нее более 730 500 подписчиков, в Instagram — более 317 000. Большинство ее фаловеров — русскоязычные зрители за пределами Эстонии, но при этом ее успех — это мечта и пример для многих молодых и начинающих ютуберов на родине.

12. Николай Бенцлер (32)

Nikolai Bentsler Foto: Priit Simson





Актер, теле- и радиоведущий, который являет собой подтверждение собственных слов: ”В Эстонии для русских нет никакого стеклянного потолка”. В этом году Бенцлер получил премию Союза театральных деятелей Эстонии как лучший актер второго плана — за роль Вандала в спектакле Эстонского театра драмы ”Изгнание, или Хроника одного яблока” и роль Ведущего в перформансе Vaba Lava ”Я скорее станцую с тобой”.

13. Андрей Иванов (45)

Kirjanik Andrei Ivanov Foto: Vallo Kruuser

Писатель, который не делает слишком много заявлений и через край себя не рекламирует, но делает свое дело, и его продолжают читать и переводить на разные языки. В этом году у Иванова вышел сборник под названием ”Печатный шар Расмуса Хансена”.

14. Мария Сморжевских-Смирнова

Maria Smorževskihh-Smirnova Foto: Tiit Blaat



Ведущий куратор Таллинского русского музея и Дома-музея Петра I, доктор философии, энтузиаст своего дела. Благодаря ей у русского музея в 2017 году не было отбоя от публики, он был полон гостей и идей, проводились выставки, лекции и концерты.

15. Таня Михайлова-Саар (34)

Pressifoto



Вместе с супругом Микком Сааром она вела гала-концерт и вручение Эстонских музыкальных наград, а также снялась в продолжении кинохита ”Встреча класса” (Klassikokkutulek-2). Также она вершила судьбы коллег по сцене в составе жюри популярной телепередачи ”Su nägu kõlab tuttavalt” (формат аналогичный ”Один-в-один”).

16. Владимир Свет (25)

Foto: DELFI



Советник канцлера права по вопросам защиты и продвижения прав детей и молодежи, а также организатор конференции TEDxLasnamäe. Высказывался и инициировал общественные дискуссии по важным социальным проблемам, например, об усыновлении и изъятии детей из семей.

17. Олеся Бондаренко (33)

Foto: TEDxLasnamäe 2017



Микробиолог, доктор Таллиннского технического университета, ученый Эстонского института химической и биофизики, обладательница годовой премии программы L’Oréal и ЮНЕСКО ”Женщины в науке 2017”. Она пишет статьи о науке, организует дискуссии на Фестивале мнений и выступает с научно-популярными лекциями.

18. Алена Суржикова (35)

Foto: Tiit Blaat



Режиссер документальных фильмов, которая получила премию Капитала культуры за фильм ”Поиск пути. Роберт Каземяги”, съемки которого заняли шесть лет. В 2017 году на экран вышли также ее фильм ”Снег в Красной поляне” и документальный телепроект ”Забытые вкусы”.

19. Наталия Первякова (29)



Ученый-генетик, докторант Института молекулярной и клеточной биологии Тартуского университета, специалист Эстонского генного фонда. Сейчас она изучает процесс геномного импринтинга и общегеномные ассоциационные исследования. Первая тема подразумевает под собой изучение непрямого наследования генов, а также влияние этого механизма на развитие болезней и обычных признаков человеческого организма. Второе направление связано с выявлением генов, которые напрямую связаны с комплексными фенотипами человека, например, ранняя менопауза и окончание фертильного цикла женщин.

20. Илона Калдре (47)

Foto: Maksim Toome



Известная как ясновидящая и магнит для кликов — как среди русскоязычных, так и эстоноязычных читателей. Популярность на развлекательном поприще привела ее в политику. На местных выборах Калдре получила в Йыхви 51 голос в списке Центристской партии, что, конечно, не отражает подлинных масштабов узнаваемости и определенного влияния на народные массы.