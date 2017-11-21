Рейтинг самых влиятельных эстонских предпринимателей 2017 по версии Delfi и Eesti Päevaleht

На этой неделе Eesti Päevaleht, Delfi и Maaleht будут публиковать свои рейтинги самых влиятельных личностей Эстонии. Предлагаем вашему вниманию Топ самых влиятельных эстонских предпринимателей 2017 по версии Delfi и EPL.
1. Маргус Линнамяэ, предприниматель в сфере недвижимости, сети аптек и СМИ
2. Роберт Китт, председатель правления Swedbank
3. Эркки Раазуке, бизнесмен, руководитель Luminor
4. Ханс Х. Луйк, основатель и владелец контрольного пакета акций Ekspress Grupp
5. Юри Кяо, бизнесмен, один из руководителей и мажоритарный акционер NG Investeeringud
6. Энн Пант, председатель правления AS Tallink Grupp
7. Айн Хансшмидт, председатель правления Infortar
8. Рауль Кирьянен, владелец контрольного пакета акций Graanul Invest
9. Тоомас Луман, председатель правления Торгово-промышленной палаты
10. Тоомас Аннус, мажоритарный акционер Merko
ТОП
11. Кристьян Раху, предприниматель в сфере энергетики
12. Олег Осиновский, предприниматель в области транзита
13. Хандо Суттер, глава Eesti Energia
14. Прийт Аламяэ, мажоритарный акционер фирмы-разработчика программного обеспечения Nortal
15. Райн Лыхмус, основатель и владелец контрольного пакета акций LHV
16. Юри Райдла, присяжный адвокат, основатель Ellex Raidla
17. Валдо Калм, генеральный директор Таллиннского порта
18. Вяйно Калдоя, автодилер, председатель совета Eesti Energia
19. Вильяр Аракас, исполнительный директор компании по управлению активами EfTEN Capital
20. Армин Кару, владелец сети казино