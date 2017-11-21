Рейтинг самых влиятельных эстонских предпринимателей 2017 по версии Delfi и Eesti Päevaleht

Margus Linnamäe Foto: Andras Kralla, Äripäev

На этой неделе Eesti Päevaleht, Delfi и Maaleht будут публиковать свои рейтинги самых влиятельных личностей Эстонии. Предлагаем вашему вниманию Топ самых влиятельных эстонских предпринимателей 2017 по версии Delfi и EPL.