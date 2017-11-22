Рейтинг самых влиятельных эстонских политиков и чиновников 2017 по версии Delfi и Eesti Päevaleht

На этой неделе Eesti Päevaleht, Delfi и Maaleht будут публиковать свои рейтинги самых влиятельных личностей Эстонии. Предлагаем вашему вниманию Топ самых влиятельных эстонских политиков и чиновников 2017 по версии Delfi и EPL.
1. Юри Ратас, премьер-министр
2. Евгений Осиновский, министр здоровья и труда
3. Михаил Кылварт, председатель Таллиннского горсобрания
4. Керсти Кальюлайд, президент Эстонской Республики
5. Кадри Симсон, министр экономики и инфраструктуры
6. Яна Тоом, депутат Европарламента
7. Арнольд Синисалу, генеральный директор Полиции безопасности (КаПо)
8. Мартин и Март Хельме, депутаты Рийгикогу
9. Андрус Ансип, вице-президент Еврокомиссии
10. Андрес Анвельт, министр внутренних дел
11. Майлис Репс, министр образования и науки
ТОП
12. Свен Миксер, министр иностранных дел
13. Лавли Перлинг, государственный генеральный прокурор
14. Таави Аас, мэр Таллинна
15. Хелир-Валдор Сеэдер, председатель IRL
16. Кая Каллас, депутат Европарламента
17. Танель Кийк, руководитель бюро премьер-министра
18. Хенрик Хололей, генеральный директор генерального директората Еврокомиссии по транспорту
19. Юлле Мадизе, канцлер права
20. Урве Пало, министр предпринимательства и инфотехнологий
21. Ханно Певкур, председатель Партии реформ
22. Матти Маазикас, дипломат
23. Раймонд Кальюлайд, старейшина Пыхья-Таллинна
24. Клен Яэратс, директор Госканцелярии по делам Евросоюза
25. Кейт Каземетс, руководитель представительства Еврокомиссии в Эстонии во время председательства
26. Ардо Ханссон, президент Банка Эстонии
27. Яак Ааб, министр государственного администрирования
28. Хейки Лоот, глава Госканцелярии
29. Варро Вооглайд, руководитель фонда "В защиту семьи и традиций"
30. Урмас Рейнсалу, министр юстиции