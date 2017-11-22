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22.11.2017, 11:10

Рейтинг самых влиятельных эстонских политиков и чиновников 2017 по версии Delfi и Eesti Päevaleht

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Eesti mõjukad 2017
Eesti mõjukad 2017Foto: Rauno Volmar

На этой неделе Eesti Päevaleht, Delfi и Maaleht будут публиковать свои рейтинги самых влиятельных личностей Эстонии. Предлагаем вашему вниманию Топ самых влиятельных эстонских политиков и чиновников 2017 по версии Delfi и EPL.

1. Юри Ратас, премьер-министр

2. Евгений Осиновский, министр здоровья и труда

3. Михаил Кылварт, председатель Таллиннского горсобрания

4. Керсти Кальюлайд, президент Эстонской Республики

5. Кадри Симсон, министр экономики и инфраструктуры

6. Яна Тоом, депутат Европарламента

7. Арнольд Синисалу, генеральный директор Полиции безопасности (КаПо)

8. Мартин и Март Хельме, депутаты Рийгикогу

9. Андрус Ансип, вице-президент Еврокомиссии

10. Андрес Анвельт, министр внутренних дел

11. Майлис Репс, министр образования и науки

ТОП

12. Свен Миксер, министр иностранных дел

13. Лавли Перлинг, государственный генеральный прокурор

14. Таави Аас, мэр Таллинна

15. Хелир-Валдор Сеэдер, председатель IRL

16. Кая Каллас, депутат Европарламента

17. Танель Кийк, руководитель бюро премьер-министра

18. Хенрик Хололей, генеральный директор генерального директората Еврокомиссии по транспорту

19. Юлле Мадизе, канцлер права

20. Урве Пало, министр предпринимательства и инфотехнологий

21. Ханно Певкур, председатель Партии реформ

22. Матти Маазикас, дипломат

23. Раймонд Кальюлайд, старейшина Пыхья-Таллинна

24. Клен Яэратс, директор Госканцелярии по делам Евросоюза

25. Кейт Каземетс, руководитель представительства Еврокомиссии в Эстонии во время председательства

26. Ардо Ханссон, президент Банка Эстонии

27. Яак Ааб, министр государственного администрирования

28. Хейки Лоот, глава Госканцелярии

29. Варро Вооглайд, руководитель фонда "В защиту семьи и традиций"

30. Урмас Рейнсалу, министр юстиции

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