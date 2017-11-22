Рейтинг самых влиятельных эстонских политиков и чиновников 2017 по версии Delfi и Eesti Päevaleht

Eesti mõjukad 2017 Foto: Rauno Volmar

На этой неделе Eesti Päevaleht, Delfi и Maaleht будут публиковать свои рейтинги самых влиятельных личностей Эстонии. Предлагаем вашему вниманию Топ самых влиятельных эстонских политиков и чиновников 2017 по версии Delfi и EPL.