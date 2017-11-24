Рейтинг самых влиятельных эстонских деятелей культуры 2017 по версии Delfi и Eesti Päevaleht

На этой неделе Eesti Päevaleht, Delfi и Maaleht публикуют свои рейтинги самых влиятельных личностей Эстонии. Предлагаем вашему вниманию Топ самых влиятельных эстонских деятелей культуры 2017 по версии Delfi и EPL.
1. Арво Пярт, композитор
2. Ээро Эпнер, драматург театра NO99
3. Пааво Ныгене, канцлер Министерства культуры
4. Кристина Эхин, писатель
5. Айвар Похлак, президент Эстонского футбольного союза
6. Отт Тянак, гонщик
7. Келли Сильдару, фристайлистка
8. Хенрик Калмет, актер
9. Игорь Манг, астролог
10. Андрус Кивиряхк, писатель и журналист
11. Участники молодежного праздника танца и песни
12. Мярт Аванди, актер
13. Иво Линна, певец
14. Давид Всевиов, историк и преподаватель
15. Расмус Пуур, дирижер
16. Райво Э. Тамм, актер
17. Индрек Харгла, писатель
18. Рейн Раннап, композитор
19. Михкель Рауд, писатель, ведущий и музыкант
20. Каур Кендер, писатель