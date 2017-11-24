Рейтинг самых влиятельных эстонских деятелей культуры 2017 по версии Delfi и Eesti Päevaleht

Foto: Rauno Volmar

На этой неделе Eesti Päevaleht, Delfi и Maaleht публикуют свои рейтинги самых влиятельных личностей Эстонии. Предлагаем вашему вниманию Топ самых влиятельных эстонских деятелей культуры 2017 по версии Delfi и EPL.