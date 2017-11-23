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23.11.2017, 16:10

Рейтинг самых влиятельных деятелей сельского хозяйства Эстонии 2017 по версии Delfi и Eesti Päevaleht

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rus.delfi.ee
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Eesti mõjukad 2017
jaanus Vihand poseeriv arvelauaga firma muuseumipoesFoto: Rauno Volmar

На этой неделе Eesti Päevaleht, Delfi и Maaleht будут публиковать свои рейтинги самых влиятельных личностей Эстонии. Предлагаем вашему вниманию Топ самых влиятельных деятелей сельского хозяйства Эстонии 2017 по версии Delfi и EPL.

1. Яанус Виханд, председатель правления Coop Eesti

2. Рауль Розенберг, председатель правления Фонда развития сельской жизни

3. Роомет Сырмус, руководитель Эстонской сельскохозяйственно-торговой палаты

4. Яанус Муракас, руководитель E-piim

5. Айгар Каллас, председатель правления RMK

6. Рауль Кирьянен, председатель правления Graanul Invest AS

7. Криста Хабакукк, руководитель Эстонского деревенского движения "Родной край"

8. Майре Валтин, пасечник из Ляэне-Вирумаа

9. Урмас Лахт, председатель совета Ühistu Eesti Lihatööstus

10. Тынис Кортс, исполнительный директор Эстонского общества охотников

ТОП

11. Олег Гросс, основатель магазинов Grossi

12. Иллар Леметти, канцлер Министерства сельской жизни

13. Яанус Марранди, пайщик OÜ Estonia, депутат Рийгикогу

14. Расмус Пуур, организатор Молодежного праздника песни и танца "Я остаюсь", композитор

15. Риво Нооркыйв, председатель правления Geomedia, консультант по административной реформе

16. Маргус Мулд, Земледелец года 2017, руководитель животноводческого и сельскохозяйственного предприятия Trigon Dairy Farming Estonia

17. Вячеслав Леэдо, предприниматель с Сааремаа, руководитель Tuule Grupp

18. Яак Ляэнеметс, председатель совета Объединения земледельцев Kevili

19. Ханс Круузамяги, "Ржаной король", руководитель OÜ Simuna Ivax

20. Линда-Мари Вяли, лесной активист

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