Рейтинг самых влиятельных деятелей сельского хозяйства Эстонии 2017 по версии Delfi и Eesti Päevaleht

jaanus Vihand poseeriv arvelauaga firma muuseumipoes Foto: Rauno Volmar

На этой неделе Eesti Päevaleht, Delfi и Maaleht будут публиковать свои рейтинги самых влиятельных личностей Эстонии. Предлагаем вашему вниманию Топ самых влиятельных деятелей сельского хозяйства Эстонии 2017 по версии Delfi и EPL.