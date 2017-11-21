”По лицу видно, что хороший человек”. Жители Ласнамяэ — о ”самом влиятельном русском Эстонии 2017”

Председатель таллиннского горсобрания центрист Михаил Кылварт — самый влиятельный русский Эстонии в 2017 году по версии Delfi и Eesti Päevaleht.

Корреспонденты Delfi узнали у жителей Ласнамяэ (где он баллотировался на местных выборах и получил самый большой в стране урожай голосов), считают ли они его таковым? Какими делами запомнился Кылварт в уходящем году?

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”Кылварт? Да, влиятелен!”, — заявил с ходу мужчина средних лет, прикуривая. ”Старается и делает для города очень много”, — пояснил он и добавил, что на муниципальных выборах голосовал именно за Михаила Кылварта. ”А я его не знаю”, — ответил его приятель.

Молодая мать, гулявшая с ребенком у культурного центра ”Линдакиви”, сказала, что лично для нее Кылварт не влиятелен, но для общества, скорее всего, да. ”Многие считают, что то, что говорят в СМИ — правильно. Своего мнения у людей нет”.

”Даже по лицу видно что он — человек хороший, — поделилась своим мнением пенсионерка, встреченная нами у магазина ”Котка”. — Сколько смотрю телевизор — он никогда не грубит, обо всем и обо всех говорит очень хорошо”.

Бабушки, раздающие религиозные журналы, говорить о политике с нами отказались.