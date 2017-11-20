Наталия Первякова. Будущее эстонской генетики — в женских руках

Ученый-генетик Наталия Первякова (29) работает в Эстонском генном фонде (Geenivaramu) и является докторантом Института молекулярной и клеточной биологии Тартуского университета. Также она занимает должность приглашенного научного сотрудника в Имперском Колледже Лондона. По версии Delfi и Eesti Päevaleht она — на 19 позиции рейтинга ”Влиятельные русские Эстонии 2017”.

Первякова говорит, что на сегодня ее заветная цель — сделать открытие мирового значения в области женского репродуктивного здоровья.

Основные направления ее научной работы — изучение процесса геномного импринтинга и общегеномные ассоциационные исследования. Первая тема подразумевает под собой изучение непрямого наследования генов, а также влияние этого механизма на развитие болезней и обычных признаков человеческого организма. Второе направление связано с выявлением генов, которые напрямую связаны с комплексными фенотипами человека, например, ранняя менопауза и окончание фертильного цикла женщин.

В качестве приглашенного исследователя в финском Институте здоровья и благосостояния организовала сотрудничество биобанков Эстонии и Финляндии. Популяризацией науки она занялась после положительного отклика жителей Эстонии на ее инициативу, в результате которой были изъяты из продажи книги о псевдонаучных методах лечения онкоболезней. Весной этого года она выступила на конференции TEDxLasnamäe.

Наталия регулярно выступает с устными докладами на международных конференциях. Лауреат нескольких Эстонских и международных стипендий. В 2016 году Европейское Сообщество Генетики Человека включило ее исследование в список 50 лучших работ из 3 тысяч, проведенных молодыми учеными до 35 лет.

Первякова работает над развитием технологий, которые могут улучшить методы лечения болезней. Второе направление ее ”борьбы” — это повышение уровня знаний людей и борьба с неэффективными, а иногда даже опасными, псевдонаучными методами лечения.

В ближайшие годы Наталия планирует повышение квалификации и расширение научной деятельности, в том числе и преподавание. Без внимания также не останется популяризация науки: например, Наталия собирается продолжить освещать научные темы, которыми занимаются эстонские и зарубежные ученые.

Она уверена, что тех студентов, которые боятся идти в науку, понимая сложность этого пути, как раз и можно смело зазывать в науку, потому что они осознают масштаб напряжения. ”Студенты очень часто приходят в эйфории, нежные, молодые, с горящими глазами, а к моменту защиты уже обрастают толстой коркой. Вот те, кто оброс, тому и становится легче, притом качество науки от этого не страдает. Я советую уметь отстаивать свою точку зрения, помнить и не бояться другим напоминать, что если они себя защищать не будут, то никто не будет, — призывает Первякова. — Если сердце и глаза горят, то двери в науку всегда открыты”.