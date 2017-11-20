Михаил Кылварт: самый влиятельный эстонский русский 2017, который со временем побьет рекорд Сависаара

Новоиспеченный председатель Таллиннского горсобрания центрист Михаил Кылварт стал по версии Delfi и Eesti Päevaleht самым влиятельным русским Эстонии по итогам 2017 года. Что не мудрено, учитывая его триумфальный результат на местных выборах. Но не только поэтому.

Его однопартийка депутат Европарламента Яна Тоом в свойственной ей манере и согласна, и не совсем согласна с постановкой вопроса нашего рейтинга. ”Михаил, безусловно, влиятельный политик. Но мне не нравится вопрос — как известно, отец Кылварта эстонец, а мать — кореянка. И когда в ваш топ он входит под ником "русский" — это продолжение деления общества на эстонцев и русских, то есть как раз то, с чем Михаил борется. Почему влиятельный? Потому что целеустремленный, работоспособный, и держит слово".

Сама Тоом заняла в нашем ”русском” рейтинге весьма почетное третье место. В прошлогоднем списке влиятельных политиков страны она была на 11 месте.

Про 24 668 голосов, которые Кылварт получил на выборах, Тоом (4820 голосов) высказалась так: ”Это самый лучший результат в Эстонии в 2017 году, но не самый лучший в Эстонии в принципе. Думаю, Михаил со временем побьет и рекорд Сависаара. Что до успеха, большая его часть — успех партии, но разумеется далеко не всякий на месте Кылварта смог бы достичь такого результата".

Пресс-конференция, где Яна Тоом сообщила, что остается в партии. Foto: Karin Kaljuläte

Когда в 2011 году Яна Тоом ”передавала” Михаилу Кылварту пост вице-мэра Таллинна, уходя в Рийгикогу, то сказала, что "он далек от интриг, и это его слабость". Несколько лет и смен постов спустя она говорит, что ”Михаил по-прежнему далек от интриг, но он сделал это своим достоинством".

В кулуарах много говорили, что именно Кылварт сыграл значительную роль в том, что летом Тоом не покинула партию и не примкнула к списку Сависаара в составе ”трех сестер”. Но на это она отвечает, что самая большая роль в принятии этого конкретного решения была у Эдгара Сависаара. Тоом уверена, что Сависаара Кылварт не заменит. "Во-первых, Сависаар незаменим — никому из нас не сыграть его роли в строительстве государства, а во-вторых, центристская партия больше никогда не будет партией одного человека. Однако Михаил, безусловно, один из самых ярких наших политиков".

Школа влияния

В компетенции Кылварта на посту вице-мэра Таллинна была и молодежная политика, и спорт, и культура, и образование. Однако у большой части сторонников и противников первая ассоциация все-таки будет — ”русские школы”. Хотя сам он неоднократно подчеркивал, что хоть это и важно для него, — это даже чисто математически — не самая объемная тема, так как эстонских школ в столице вдвое больше.

При этом с 2010 по 2015 год он был членом совета НКО ”Русская школа Эстонии”, организации, которая пыталась отстаивать возможность русских школ не переходить на эстонский язык обучения. Крайне политизированный, но с годами как будто остывающий вопрос.

Михаил Кылварт в начале карьеры вице-мэра Foto: Ester Vaitmaa

В 2015 и 2016 годах Кылварт не выдвигал свою кандидатуру в совет, а сейчас он является рядовым членом РШЭ. Председатель правления организации Мстислав Русаков, говорит, что их совместная работа была достаточно активной в первое время: митинг, пикеты, открытое родительское собрание, поддержка гимназий, выбравших русский язык обучения.

Кылварт всегда был сторонником сохранения русскоязычного образования в Эстонии, что, наверняка, принесло ему и большое число голосов.

Собиравшийся создавать новую русскую партию, но в итоге вступивший в Левую Русаков осторожно надеется на дальнейшую поддержку: ”В настоящий момент на рассмотрении в правительстве находятся три новых ходатайства от русских гимназий о русском языке обучения. Две из трех школ подали это ходатайство уже в четвертый раз. Хотелось бы, чтобы эти ходатайства были бы рассмотрены до новых парламентских выборов. Одним из этапов введения русского языка обучения в гимназии является также одобрение городского собрания. Таким образом председатель городского собрания в этом процессе не последний человек”.

Тренер — не для жалости

Говоря о Кылварте, нельзя не упомянуть спортивный вектор его карьеры. Он — член исполнительного комитета Эстонского олимпийского комитета, президент Эстонского союза тхэквандо и главный тренер сборной Эстонии. На посту вице-мэра Таллинна он курировал спорт и был, что называется, в теме. Сможет ли новый вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев стать достойной заменой Кылварту — большой вопрос.

”С Михаилом я знаком с начала 2000-х, — вспоминает вице-президент ЭОК Юри Тамм. — Кылварт в то время был самым молодым руководителем спортивной федерации в Эстонии — он возглавил Союз тхэквандо, когда ему не было еще и 20 лет. Наверное, я был единственным, кто верил тогда в его начинания. Сегодня Союз тхэквандо — одна из самых успешных спортивных организаций Эстонии".

"Успех Кылварта на октябрьских выборах многих удивил. Голоса можно собрать разными способами — за счет громкого имени, на популистских идеях, а за Михаила говорят практические дела. Если он берется за что-то, то доводит дело до конца — для него это вопрос чести. Да и его отказ от места в Рийгокогу в пользу практической работы в Таллинне люди, наверно, тоже заметили. Отсюда и результат”, — делает вывод Тамм.

Генеральный секретарь Союза тхэквандо и воспитанница Кылварта Илона Узлова говорит, что он умеет найти подход к любому спортсмену, при этом и требователен, и внимателен.

”У нас не принято жалеть, но принято поддерживать друг друга. Есть ощущение большой семьи, где каждый на вес золота. Мне очень повезло с тренером и командой. Через кровь, пот и слезы были достигнуты цели. Михаил доброжелателен и наделен жизненной мудростью. У него отличное чувство юмора. Он научил меня в любой ситуации сохранять достоинство и не терять самообладания”, — поделилась она.

Фото 2003 года. Илона Цветкова (Узлова) с тренером Михаилом Кылвартом. Foto: Karin Kaljuläte

”Этот человек пользуется уважением пожилых людей нашего города. В разговорах с ними я часто слышу сожаление о том, что он не работает в Кохтла-Ярве. У него есть чувство собственного достоинства, он ведет себя солидно, а это подкупает людей”, — говорит руководитель Содружества ветеранов и пенсионеров Кохтла-Ярве, член Координационного совета российских соотечественников Эстонии Валерий Тумко. ”Он живет, как говорится, в нашем измерении. Он предлагает конкретные меры, чтобы улучшить взаимоотношения между разными национальными общинами, живущими в Эстонии, как можно улучшить взаимоотношения с восточным соседом. Он не становится на какие-то крайние позиции, не пытается кого-то облить грязью. За это ему устраивают скандалы, но он умеет ”держать удар”.

Народ решает

Мы решили проанализировать образ самого влиятельного русского Эстонии с точки зрения имиджа. Анне Ветик, стилист, редактор журнала Slacker и ведущая передачи о моде ”Kapist välja" на ETV обрисовала его так: ”Серьезен, молод, но ведет себя взросло, не рискует со стилем. У него стиль человека, одевающегося прилично, но без излишнего внимания к модным силуэтам. Советую Михаилу присмотреться к стилю канадского премьера Джастина Трюдо. У обоих хорошая фигура, но Трюдо умеет ее подчеркнуть отлично скроенным костюмом”.

Картина была бы неполной без того, чтобы узнать мнение об имидже и влиянии Михаила Кылварта у жителей Ласнамяэ, где он баллотировался на местных выборах (видео уличного опроса будет в понедельник опубликовано на Delfi).

Михаил Кылварт на мосту между "Котка" и центром "Линдакиви" Foto: Rauno Volmar

”Кылварт? Да, влиятелен!”, — заявил с ходу мужчина средних лет, прикуривая. ”Старается и делает для города очень много”, — пояснил он и добавил, что на муниципальных выборах голосовал именно за Михаила Кылварта. ”А я его не знаю”, — ответил его приятель.

Молодая мать, гулявшая с ребенком у культурного центра ”Линдакиви”, сказала, что лично для нее Кылварт не влиятелен, но для общества, скорее всего, да. ”Многие считают, что то, что говорят в СМИ — правильно. Своего мнения у людей нет”.

”Даже по лицу видно что он — человек хороший, — поделилась своим мнением пенсионерка, встреченная нами у магазина ”Котка”. — Сколько смотрю телевизор — он никогда не грубит, обо всем и обо всех говорит очень хорошо”.

Михаил Кылварт Окончил Таллиннскую 15-ю среднюю школу (сейчас — Гимназия Карьямаа, только основная школа)

Высшее образование: экономическое право (в 2000 году окончил юридический факультет международного социального университета «LEX», в 2004 году с отличием «I STUDIUM»)

6 лет работал на посту вице-мэра Таллинна

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Материал подготовили: Юлия Родина, Роман Викулов, Андрей Данило, Евгений Капов, Александра Матвеева, Геннадий Медведев, Ольга Привалова