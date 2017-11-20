Мария Сморжевских-Смирнова — двигатель Таллиннского русского музея

Ведущий куратор Таллинского русского музея и Дома-музея Петра I доктор философии Мария Сморжевских-Смирнова заняла 14 место в списке ”Влиятельных русскоязычных Эстонии в 2017 году” по версии Delfi и Eesti Päevaleht. Она уверена, что историю важно знать, потому что история — хороший учитель.

Мария Сморжевских-Смирнова — почитатель и исследователь русской культуры, значится на ее персональном сайте. С отличием окончила бакалавриат и магистратуру Тартуского университета по специальности ”Русская и славянская филология”. В 2013 году в Таллиннском университете защитила докторскую диссертацию на тему ”Ингерманландия, Эстляндия и Лифляндия в церковном панегирике Петровской эпохи”. Через три дня после защиты была приглашена заведовать таллиннским Домом-музеем Петра I. В 2016 году возглавила и Таллиннский русский музей.

Благодаря ее усилиям 2017 год был очень насыщенным для обоих музеев. ”В начале года в Таллиннском русском музее за очень короткий срок и очень скромными ресурсами удалось полностью обновить экспозицию всего первого этажа и сделать выставку об истории русского печатного слова в Таллинне”, — рассказала Сморжевских-Смирнова.

Печатное слово, по ее мнению, во все времена является зеркалом эпохи, в нем отражается культурная, политическая, социальная жизнь общества.

”И хотя хронологически мы обратились к довольно короткому в масштабах исторической ретроспективы отрезку времени — от 19 века до 1940 года — этот период вместил в себя несколько знаковых и значимых эпох. По сути, через историю русского печатного слова мы постарались показать историю русской общины Ревеля-Таллинна”, — рассказала она и добавила, что выставка живет и за пределами экспозиции.

Maria Smorževskihh-Smirnova Foto: Tiit Blaat

При музее работает лекторий, в котором выступают профессиональные лекторы, часто это заграничные гости — из России, Европы, Канады — специалисты по русской истории, культуре, искусству. ”Традиция музейного лектория уже на протяжении нескольких лет существует и в Доме Петра I. За это время у нас сложилась очень эрудированная и совершенно замечательная слушательская аудитория. Лекционный зал всегда полон”.

Уже скоро, 2 декабря, в русском музее откроется историческая выставка, посвященная староверам Причудья; будут показаны необычные резные иконы, предметы церковного обихода и лубочные картинки на бытовые и сакральные темы.

Сморжевских-Смирнова нашла подход и к самому сложному посетителю. ”В каждом из наших музеев проводятся программы для ребят разных возрастов. Судя по тому, что после первой встречи многие возвращаются, заказывая целый цикл музейных программ, интерес к русской культуре и истории не угасает”, — говорит наша собеседница.

К 2018 году в Таллиннском русском музее готовится большая выставка, посвященная русскому образованию в Таллинне. Подобных выставок ранее не проводилось, а дом Петра будет участвовать в торжествах по случаю 300-летия Кадриорга.

Любимое историческое место в Таллинне нашей героини — это Брокусова горка, где когда-то находилась первая в городе православная церковь.