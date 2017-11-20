Евгений Кабанов: стеклянного потолка для русскоязычных не существует

Для русскоязычных в Эстонии не существует стеклянного потолка, возможные проблемы — незнание языка и непонимание культурных особенностей, уверен основатель и глава фирмы ZeroTurnaround Евгений Кабанов (34). Он занял девятое место в рейтинге ”Влиятельные русские Эстонии 2017” по версии Delfi и Eesti Päevaleht: в этом году он был в жюри премии ”Предприниматель года”, обучал и вдохновлял бизнесменов, выступая по всему миру, а также подписал обращение к Рийгикогу флагманов ИТ-сферы, которые призывали не отменять Закон о сожительстве.

Скандал вокруг уязвимости ИД-карт только-только начал утихать, но наш герой уверен: ”Удар по имиджу был бы, если из-за уязвимости были бы скомпрометированы э-выборы, или случилась большая утечка личных данных. В данном случае обнаружена уязвимость, и в результате довольно оперативных действий никаких последствий, кроме неудобства для пользователей, не обнаружено”.

Одновременно, по его словам, в результате атаки на Equifax в Америке утекли все личные данные большинства кредитоспособных американцев, и непонятно — что с этим делать. ”Механизмы обеспечения безопасности в Эстонии работают вполне нормально”, — уверен предприниматель.

В обществе часто обсуждается стеклянный потолок для русскоязычных. Кабанов же считает, что его не существует: ”Как и в любой стране, незнание языка и непонимание культурных особенностей мешает тем больше, чем выше поднимаешься по социальной лестнице. Но это никак не уникально для Эстонии. Я много работаю с Соединенными Штатами, и мне пришлось долго и много учиться, чтобы успешно работать с особенностями их культуры”.

В середине ноября на портале Cvkeskus в ИТ-сфере была 141 вакансия. Запрос ”инфотехнология” выдал более тысячи активных резюме. Кабанов признает, сейчас во всем мире трудно найти хороших специалистов в сфере инфотехнологий. ”Область не растет, а взрывается. Эстония, естественно, тоже чувствует этот феноменальный рост и соответствующее ему давление на рынке труда”. По его оценкам, лет 10-20 это еще будет продолжаться: ”Если не лопнет какой-нибудь пузырь, как в 2000 году”.

Erakogu

Многие наемные работники в глубине души мечтают уволиться с работы и начать свое дело. Но психологически это сделать трудно. Как решиться и сделать первый шаг?

”Лучше всего — скопить достаточно денег, чтобы год-другой можно было бы заниматься делом, не волнуясь о хлебе с маслом. Поэтому одиночкам это сделать гораздо проще, чем семейным людям: денег нужно меньше, и откладывать проще”, — советует Кабанов. Или еще вариант: начать дело понемногу, в свободное время, и если есть спрос — то уйти с работы, когда уже есть реальный доход. ”Людей, которые готовы поставить все на кон, очень мало. Я им немного завидую, но не очень их понимаю”, — признался наш собеседник и добавил, что для него как человека семейного такой риск был бы неприемлем.

Большинство людей живет в вечной спешке: работа, учеба, семья, друзья, развлечения, быт… ”Как вы все успеваете?” — поинтересовались мы. ”Никак. Все время что-то страдает. Когда — семья, когда — друзья, когда — хобби, когда — сон, когда — работа”.