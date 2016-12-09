Самые влиятельные спортивные деятели Эстонии 2016 по версии Delfi и EPL:
1. Герд Кантер, метатель диска, олимпийский чемпион и чемпион мира, пятое место на Олимпиаде в Рио
2. Рагнар Клаван, футболист, капитан сборной Эстонии по футболу, защитник ФК ”Ливерпуль”
3. Отт Тянак, гонщик
4. Кайдо ”Баруто” Хёэвельсон, бывший борец сумо
5. Расмус Мяги, легкоатлет, шестое место на дистанции 400 метров с барьерами на Олимпиаде в Рио
6. Келли Сильдару, фристайлистка, чемпионка X-Games
7. Айвар Похлак, президент Эстонского футбольного союза
8. Хейки Наби, борец
9. Ксения Балта, легкоатлетка, шестое место на Олимпиаде в Рио
10. Отт Кивикас, культурист
11. Кая Канепи, теннисистка
12. Аллар Леванди, бавший двоеборец, предприниматель, чья деятельность связана со спортом
13. Анетт Контавейт, теннисистка
14. Маргус Хунт, игрок в американский футбол
15. Андрус Веэрпалу, бывший лыжник, олимпийский чемпион, чемпион мира
16. Кристьян Порт, член правления Эстонского антидопингового комитета
17. Рейн Таарамяэ, велогонщик
18. Николай Новоселов, фехтовальщик
19. Март Сейм, штангист, седьмое место на Олимпиаде в Рио, бронза на Чемпионате Европы
20. Танель Кангерт, футболист
21. Ирина Эмбрих, фехтовальщица, четвертая в командном зачете на Олимпиаде в Рио
22. Роберт Тяхт, волейболист
23. Матти Киллинг, тренер по гребле, бронзовый призер Олимпиады
24. Тыну Эндрексон, гребец, бронзовый призер Олимпиады в Рио
25. Керт Тообал, капитан сборной Эстонии по волейболу
26. Ивар Валдмаа, президент баскетбольного клуба Kalev/Cramo
27. Индрек Кельк, главный организатор Тартуского марафона
- Delfi (Portaal),
- Kalev/Cramo,
- X-Games,
- Айвар Похлак,
- Андрус Веэрпалу,
- Анетт Контавейт,
- Баруто,
- Герд Кантер,
- Европа,
- Ирина Эмбрих,
- Канепи,
- Келли Сильдару,
- Ксения Балта,
- Маргус Хунт,
- Март Сейм,
- Николай Новоселов,
- Олимпиада в Рио,
- Отт Тянак,
- Рагнар Клаван,
- Расмус Мяги,
- Рейн Таарамяэ,
- Танель Кангерт,
- Тыну Эндрексон,
- Хейки Наби,
- Эстония