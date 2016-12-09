Самые влиятельные спортивные деятели Эстонии 2016 по версии Delfi и EPL:

1. Герд Кантер, метатель диска, олимпийский чемпион и чемпион мира, пятое место на Олимпиаде в Рио

Gerd Kanter Kohilas Foto: Siim Solman

2. Рагнар Клаван, футболист, капитан сборной Эстонии по футболу, защитник ФК ”Ливерпуль”

Ragnar Klavan Foto: Hendrik Osula
Читайте также:
НА УТРО!!! Ксения Балта: (18) 13. декабря 2016

3. Отт Тянак, гонщик

Ott Tänak Foto: Karli Saul

4. Кайдо ”Баруто” Хёэвельсон, бывший борец сумо

Foto: Tiit Blaat

5. Расмус Мяги, легкоатлет, шестое место на дистанции 400 метров с барьерами на Олимпиаде в Рио

Rasmus Mägi Foto: Hendrik Osula

6. Келли Сильдару, фристайлистка, чемпионка X-Games

Kelly Sildaru Foto: Andres Putting

7. Айвар Похлак, президент Эстонского футбольного союза

Foto: Rauno Volmar

8. Хейки Наби, борец

Rio de Janeiro maadlus Foto: Hendrik Osula

9. Ксения Балта, легкоатлетка, шестое место на Олимпиаде в Рио

Eesti sportlaste pressikohtumine Foto: Hendrik Osula

10. Отт Кивикас, культурист
11. Кая Канепи, теннисистка
12. Аллар Леванди, бавший двоеборец, предприниматель, чья деятельность связана со спортом
13. Анетт Контавейт, теннисистка
14. Маргус Хунт, игрок в американский футбол
15. Андрус Веэрпалу, бывший лыжник, олимпийский чемпион, чемпион мира
16. Кристьян Порт, член правления Эстонского антидопингового комитета
17. Рейн Таарамяэ, велогонщик
18. Николай Новоселов, фехтовальщик

Foto: Madis Veltman

19. Март Сейм, штангист, седьмое место на Олимпиаде в Рио, бронза на Чемпионате Европы
20. Танель Кангерт, футболист
21. Ирина Эмбрих, фехтовальщица, четвертая в командном зачете на Олимпиаде в Рио

Irina Embrich Foto: Ilmar Saabas

22. Роберт Тяхт, волейболист
23. Матти Киллинг, тренер по гребле, бронзовый призер Олимпиады
24. Тыну Эндрексон, гребец, бронзовый призер Олимпиады в Рио
25. Керт Тообал, капитан сборной Эстонии по волейболу
26. Ивар Валдмаа, президент баскетбольного клуба Kalev/Cramo
27. Индрек Кельк, главный организатор Тартуского марафона

rus.delfi.ee
0