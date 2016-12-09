Итак, кто стал "чемпионами" спортивного ретинга Delfi и EPL?

Самые влиятельные спортивные деятели Эстонии 2016 по версии Delfi и EPL:

1. Герд Кантер, метатель диска, олимпийский чемпион и чемпион мира, пятое место на Олимпиаде в Рио



Gerd Kanter Kohilas Foto: Siim Solman

2. Рагнар Клаван, футболист, капитан сборной Эстонии по футболу, защитник ФК ”Ливерпуль”



Ragnar Klavan Foto: Hendrik Osula

3. Отт Тянак, гонщик



Ott Tänak Foto: Karli Saul

4. Кайдо ”Баруто” Хёэвельсон, бывший борец сумо



Foto: Tiit Blaat

5. Расмус Мяги, легкоатлет, шестое место на дистанции 400 метров с барьерами на Олимпиаде в Рио



Rasmus Mägi Foto: Hendrik Osula

6. Келли Сильдару, фристайлистка, чемпионка X-Games



Kelly Sildaru Foto: Andres Putting

7. Айвар Похлак, президент Эстонского футбольного союза



Foto: Rauno Volmar

8. Хейки Наби, борец



Rio de Janeiro maadlus Foto: Hendrik Osula

9. Ксения Балта, легкоатлетка, шестое место на Олимпиаде в Рио



Eesti sportlaste pressikohtumine Foto: Hendrik Osula

10. Отт Кивикас, культурист

11. Кая Канепи, теннисистка

12. Аллар Леванди, бавший двоеборец, предприниматель, чья деятельность связана со спортом

13. Анетт Контавейт, теннисистка

14. Маргус Хунт, игрок в американский футбол

15. Андрус Веэрпалу, бывший лыжник, олимпийский чемпион, чемпион мира

16. Кристьян Порт, член правления Эстонского антидопингового комитета

17. Рейн Таарамяэ, велогонщик

18. Николай Новоселов, фехтовальщик



Foto: Madis Veltman

19. Март Сейм, штангист, седьмое место на Олимпиаде в Рио, бронза на Чемпионате Европы

20. Танель Кангерт, футболист

21. Ирина Эмбрих, фехтовальщица, четвертая в командном зачете на Олимпиаде в Рио



Irina Embrich Foto: Ilmar Saabas

22. Роберт Тяхт, волейболист

23. Матти Киллинг, тренер по гребле, бронзовый призер Олимпиады

24. Тыну Эндрексон, гребец, бронзовый призер Олимпиады в Рио

25. Керт Тообал, капитан сборной Эстонии по волейболу

26. Ивар Валдмаа, президент баскетбольного клуба Kalev/Cramo

27. Индрек Кельк, главный организатор Тартуского марафона