Все, что душе угодно: самые дешевые, дорогие и странные квартиры Ласнамяэ

С начала большого строительства панельных домов в столичном районе Ласнамяэ прошло почти 40 лет. Сегодня цены на самые недорогие квартиры в Ласнамяэ остаются на уровне почти 30 000 евро. А что насчет самых дорогих?

Самая дешевая квартира стоит приблизительно 26-28 000 евро, и это почти вполовину дороже, чем жилплощадь на улице Нафта, цена на которую является самой низкой в Таллинне. Если посмотреть подробно, то становится очевидным, что эти комнатки на улице Сикупилли или Палласти вовсе не дешевы: квадратных метров мало, а все добро зачастую требует капитального ремонта.

По такой же цене в 1400-1500 евро за квадратный метр можно купить квартиру уже в новостройке, например, дом В-энергокласса на улице Махтра.

Наиболее дешевые квартиры, как и в других районах города, располагаются на приватизированных площадях бывших общежитий. Обычно это общежитие, построенное в каких-нибудь 1960-х годах. В лучшем случае дом обогревается, в худшем — нет, на цену это существенно не влияет — даже у приведенного в порядок строения энергомаркировка не поднимается выше класса Е. Сама комнатка хоть и может быть размером всего 11 квадратных метров, но все-таки вмещает душ, туалет и кухонный уголок. Студенту, конечно, подходит.

Foto: Anneli Külaots

Многие предпочитают вместо аренды купить и правильно делают — плата за месяц выходит такая же.

Копнем поглубже — и перед нами предстает гораздо более солидное жилое здание с толстыми кирпичными стенами. На улице Валге в 1950-х годах строили странные дома с коридорной системой, главным образом ведомственные. Это означало, что квартира принадлежала учреждению, и сотрудник при смене места работы должен был жилплощадь вернуть.

К настоящему времени в одно из зданий на улице Валге переехал Департамент водных путей Эстонии. Этот дом был реновирован. Другие здания выглядят по-прежнему запущенными, хотя внешнее впечатление может быть обманчивым. В однокомнатной студии на 16 квадратных метрах помещаются как туалет, так и душевая комната, к тому же — крутая кухонная мебель и расписанный розами фронтон на месте входной двери. Дорогие обои и новейшая сантехника. Президентский дворец и KUMU отдыхают.

Продававшаяся недавно хрущевка на улице Асундузе была со вкусом перестроена в соответствии с новым дизайнерским решением: стену между комнатой и коридором владелец преобразовал в огромную эффектную n-образную арку. Талантливое обновление подбросило цену выше 1 700 евро за квадратный метр, что значительно выше среднего по Ласнамяэ.

Непосредственно на склоне Ласнамяэ возвышаются три здания башенного типа предыдущего поколения. Из окон верхних этажей открываются невероятные виды. Товарищества смогли привести башни в порядок. Собственники, которым позволил кошелек, застроили лоджии своих квартир и удалили межбалконные стены. Такое решение прибавляет к однокомнатной квартире примерно 6–7 квадратных метров пространства.

Foto: City Property OÜ

Покупать оптом дешевле. Поэтому целый этаж на улице Маяка стоит всего 464 евро за квадратный метр, или 199 000 евро. Нуждающиеся в десятке комнат в нереновированном доме — вперед.

Дорого-богато

А как насчет дорогой жилплощади? Сюрприз-сюрприз, в этом тоже нет недостатка!

Проехав вверх по Нарвскому шоссе, мы сразу же обнаруживаем рядом с дорогой строительные краны и экскаваторы. Камни и плиты ждут момента, когда из них вырастет гордость улицы Мяэ — жилые дома проекта-новостройки Lauluväljaku Residentsid.

За пентхаус, располагающийся на самых верхних этажах, просят 3 500 евро за квадратный метр. За суперквартиру В-энергокласса площадью 122 квадратных метра придется выложить ни больше ни меньше, чем 435 000 евро. За это покупатель получит захватывающие дух виды на весь город, дорогую внутреннюю отделку и разнообразные дополнения — такие, как регенерация тепла, принудительная вентиляция и контроль напольного отопления.

Кроме радости для глаз, пока еще ничто не определенно, 3D-картинки воплотятся в жизнь лишь в следующем году. Зато до Кадриорга рукой подать, и с фестивалей на Певческом поле можно будет в туалет бегать домой.

Для заинтересованных покупателей наряду с ценой большую роль играет также и то, как квартира выглядит, точнее ее дух или аура, кто как это называет. Кто-то хочет всю красоту с начала и до конца создать самостоятельно и ищет просто коробку, чем более пустую — тем лучше. А тот, кто желает обменять свои евро на уже готовый ”торт”, сможет найти приятное чистое гнездо, отделка которого не отличается от сотен других по всей Эстонии.

foto: Hansman Kinnisvara OÜ

Однако есть места, где торты покрывают рюшами и розами, а в самом центре есть еще вишенка или корона. Одна из самых сумасшедших квартир в Ласнамяэ находится на улице Паэ, 25, в бывшем общежитии. Пять комната на двух этажах занимают 177 квадратных метров. В прихожей можно кататься на велосипеде. Из гостиной наверх ведет лестница с выточенными деревянными балясинами. В том же ключе украшена расположенная на подиуме кухонная зона. Арки, ниши, углубленные светильники, потолочные окна дополняют виниловые обои, подражающие античности. Высокие потолки позволяют наклеить на стены два разных покрытия и бордюры на них.

Пол в гостиной покрыт керамической плиткой с восточным узором, в которой отражается мощный камин из известняка. Ванная комната и присоединенная к ней сауна — той же площади, что и небольшая типовая хрущевка целиком. В отличие от многих обновленных квартир, выйдя из дверей, вы попадаете в довольно приличный коридор, сталинская помпезность которого получила новый колорит, и поэтому выглядит он вполне достойно.

Конечно, скандинавский минимализм здешним состоятельным людям совершенно чужд, однако данная жилплощадь как минимум стилистически представляет собой вполне конкретный вкус.

Подводя итог — у переезжающего в Ласнамяэ выбор есть! И пусть каждый желающий получит именно то, что начнет искать.

Кухня стала ванной комнатой

В конце 1990-х многие ласнамяэсцы старались подремонтировать свои дома с помощью ”косметических операций”. Наиболее распространенным способом было сломать какую-нибудь внутреннюю стену. Работавшая в частном секторе мать-одиночка Маарика в двухкомнатной квартире стандартного восьмиэтажного дома перенесла ванную комнату в кухню, а кухонный уголок сделала в довольно просторной прихожей. Бывшая кухня превратилась ванную комнату, сопоставимую по размерам со спа, которую облагородили ванна-джакузи на пять человек и массажные души.

Рядом с ванной была поставлена вечно цвести точная прижизненная пластмассовая копия японской вишни. Из окна был виден солнечный свет и, к сожалению, стена соседского дома напротив, а оттуда — несколько сотен любопытных глаз. Понаслаждавшись пару лет новым ремонтом, Маарика переехала в Виймси, где дома поменьше и квартиры побольше.

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