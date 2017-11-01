Вены, артерии и нервы: как зарождалось транспортное сообщение в Ласнамяэ

С начала большого строительства панельных домов в столичном районе Ласнамяэ прошло почти 40 лет. Сейчас, наверное, все жители Таллинна знают, как доехать в Ласнамяэ. А как же зарождалось транспортная сеть района?

От Октябрьского шоссе до Лаагна

До начала большой застройки района, в 1955-м году, к Ласнамяэ ходил удлиненный трамвайный маршрут и автобус номер 13, получивший в народе прозвание ”Знай родной город”, потому что автобус крутился от конца Мустамяэ до улицы Паэ.

По плану, составленному в 1970-х годах, две главные магистрали должны были называться Октябрьский проспект и Проспект мира. Обе планировались в проложенных взрывами в плитняке котлованах. Первая магистраль была построена — это нынешнее шоссе Лаагна теэ. Предполагалось, что по ее крайним полосам будут ходить автобусы и автомобили, а в центре — скоростной трамвай. Последнее так и осталось неосуществленным, но идея, как хорошая приманка, всплывает время от времени на поверхность в преддверии местных выборов.

Foto: Erik Prozes

Машин здесь было мало. Их и не планировалось держать во внутренних дворах. В каждом микрорайоне был спланирован большой парковочный дом, до которого несколько минут ходу пешком.

Во время восстановления независимости парковки остались недостроенными. Некоторые были закончены потом, другие перестроены, например, в торговый центр. Возникли гигантские платные парковки, в нескольких местах можно было за дополнительную плату заказать автомойку-топлесс.

Автобусы в час пик были набиты битком. И сейчас эта картина не измененилась.

Скучно не будет никогда

Русскоязычная культура общественного транспорта — это что-то совершенно своеобразное, и в самом лучшем смысле слова. Ни в одном другом районе Таллинна не увидишь на автобусной остановке такого количества дам в натуральных шубах, зачастую достигающих почти до земли. Мужчины могут быть в возрасте или подвыпившими, но при виде беременной женщины или матери с детьми подскакивают, как на пружинах, и предлагают место. Когда нужно поднять в автобус детскую коляску — всегда найдется рука помощи.

Если в трамвай заходит парень с ужасными болячками на руках, его пергидрольная соседка приказывает исключающим всякие возражения голосом: ”Молодой человек! Немедленно идите в травмпункт!” На что тот несколько раз повторяет ”Спасибо!”. И они разговаривают…

Старичок ловит взгляд попутчика, чтобы посетовать на большую сердечную тревогу: вчера у героини сериала все пошло неудачно, не знаю, появится ли сегодня откуда-нибудь ангел-спаситель? Сосед слушает, кивает и начинает сопереживать. Трюк, помогающий пенсионеру прогнать чувство одиночества в улье панельного дома.

Остановка Паэсилла. Заходят три русских гимназистки. Старушка, возле которой они остановились, улыбается беззубым ртом и спрашивает: ”У вас тоже хорошие отметки?”. Несколько удивленные девушки отвечают утвердительно.

”Вы и должны быть отличницами! — провозглашает старушка. — У вас есть все возможности, впереди ждет хорошая жизнь! Я росла во время войны…” На протяжении двух следующих остановок бабушка делится воспоминаниями, которые народ в салоне с интересом слушает.

Утром и вечером в автобусе, независимо от линии, непременно обнаружится рыбак в резиновых сапогах, на спине — старый рюкзак, грузила-удочки и ведерко с червями в руках. Река Пирита по-прежнему богата рыбой, и доступ с Ласнамяэ тут очень полезен делу.

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