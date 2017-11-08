Самый большой дом Ласнамяэ: 324 квартиры и 724 жильца

С начала большого строительства панельных домов в столичном районе Ласнамяэ прошло почти 40 лет. В 1994 году построили дом на Паазику, 4. По слухам, там находится самое большое квартирное товарищество — примерно как две небольшие волости.

Действительно ли в одном и том же доме может быть 324 квартиры? По данным Регистра народонаселения, несколько лет назад по этому адресу проживали 724 человека, это примерно как две небольшие волости.

”Многочисленность скорее на пользу, — считает председатель квартирного товарищества Маргус Юривяли. — В большом товариществе расходы на ремонт распределить легче. Мы платим 40 центов с квадратного метра. Это дешево”.

Foto: Anneli Külaots

Деньги пошли на дело: стену дома украшает знак "Hoovid korda” (дворы в порядок). Подъезды чистые, стены покрашены, перед домом симпатичное каменное покрытие, а кроме того, недавно обновленная крыша. Теперь даже на 9-м этаже хороший внутренний климат и, безусловно, потолки квартир не протекают.

Оказывает ли такой большой дом влияние на анонимность жильцов? "В определенной мере да. Приветствие в подъезде не означает, что существуют отношения. Но общество приличное", — отвечает председатель.

А что же насчет общих собраний? Куда можно вместить всех членов товарищества? Юривяли говорит, что на собрания ходит меньшинство, и это хороший знак.

"Если бы у товарищества были проблемы, тогда, конечно, все были бы на месте, — уверен Маргус. — В здании актового зала соседней школы примерно 150 мест. Места хватает с лихвой”.

Foto: Anneli Külaots

В 1994 году, на момент постройки, на Паазику, 4 располагался так называемый кооперативный дом. Исключительное большинство членов-учредителей были эстонцами. Взносы делали еще в ”деревянных” рублях, а сдача дома пришлась уже на раннее и бедное время кроны.

Собственники получили жилплощадь с голыми коробками, где, конечно, была ванна, но почему-то отсутствовал унитаз. Батареи отопления только начали устанавливать. Они были стопками складированы у подъездов. Поскольку в то время было много охотников за металлоломом, на территории товарищества организовали добровольное круглосуточное дежурство.

Сейчас первоначальные жильцы остались лишь в десятке квартир. А что же изменилось заметнее всего?

Маргус задумывается… ”Жилая среда в Ласнамяэ. За домом разбит парк. Зовут прогуляться тропы здоровья. Если из одного окна виден каменный город, то, открывая другое, словно оказываешься в лесу. Каждую весну прилетают соловьи и поют нам ночи напролет”.

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