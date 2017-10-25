Орущие козы и гора свиней: новые и старые названия Ласнамяэ

С начала большого строительства панельных домов в столичном районе Ласнамяэ прошло почти 40 лет. Ласнамяэ, славная и развивающаяся часть города, для многих почти неизвестна. Читайте о том, как появились названия самого района и внутри него!

Болото призраков и Гора свиней

”Так плыви, корабль мой, к Лалли…” — говорится в народном эпосе ”Kaлeвипoэг”. Это значит, что корабль героя ”из литого серебра” причалил под Ласнамяэ. Сегодня об этих стихах напоминают улица Калевипоя и бульвар его первой любви, Девы острова — Саарепийга пуйестеэ. О древних временах также говорят, например, названия улиц Пикри, Варраку, Юмера или Викерлазе.

К восстанию Юрьевой ночи 1343-го года восходят названия Нуйя и Тапри. Согласно легенде, павшие в решающей битве восставшие эстонцы, числом три тысячи, были сброшены в ближайшее болото. Так появилось название Тондираба — Болото призраков.

A корень ”ласна-” немцы писали как Лаке — отсюда Лаагна теэ. Эстонский язык для немецкого уха вообще звучал довольно странно. Именно поэтому место, где стояли лагерем повстанцы Юрьевой ночи, по-эстонски Сыямяэ (Гора воинов), писалось и как Сеамяэ (Гора свиней) и переводилось на немецкий как Швайнберг (Schwinsberg).

Богатые эстонцы и орущие козы

Ласнамяэ называлось также и Кивимяэ, Каменной горой. Логично: здесь ломали плитняк для строительства всего знаменитого Старого города в Таллинне. Об этих трудовых временах напоминает улица Кивимурру, а кроме того, масса названий с корнем ”паэ-”. В 17-м столетии каменотесами были эстонцы — свободные и зажиточные люди. Название улицы Палласти изначально означало щебенку, которая получалась при добыче плитняка.

Завод ”Двигатель” породил такие названия, как Сепизе (Кузнечная), Лыытса (Кузнечных мехов) или Ээси (Кузнечного горна).

Но самое забавное название улицы в Ласнамяэ — Сикупилли (Козлиной дудки). Оно происходит из тех времен, когда жители предместий еще пасли коз. Влюбленные животные страшно громко блеяли по ночам. Этот гвалт запечатлен в названии современного торгового центра. Козлик, дующий в дудочку, на логотипе — лишь домысел художника.

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