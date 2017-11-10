Национальные отношения и Поющая революция в Ласнамяэ

С начала большого строительства панельных домов в столичном районе Ласнамяэ прошло почти 40 лет. Ласнамяэ, славная и развивающаяся часть города, для многих почти неизвестна. Перед вами мозаика, собранная из частиц сущности Ласнамяэ.

”Отношения с русскими были со всех сторон хорошие, — вспоминает Эло о школьных годах в Ласнамяэ. — Когда я, большая девочка, 1 сентября собралась в школу, в дверь позвонили. Русская соседка пришла с букетом цветов: ”У вас школьница в доме!”. Ее ребенок отправлялся в первый класс, а нам и в голову не пришло их поздравить. Единственный раз, когда соседка пришла жаловаться — когда я упражнялась на пианино после десяти вечера. Но когда позднее мой новорожденный ребенок кричал ночи напролет, все понимали и были дружелюбны".

Maрe переехала на улицу Выру в 1980 году, когда их дом на Пярнуском шоссе решено было снести в связи с расширением трамвайных путей. На лестничной площадке жили представители разных народов: в соседней квартире — карельская финка с мужем-украинцем, напротив — две русские, обе по имени Валя, со своими семьями. С одной Валей в один день и в одной больнице Маре рожала сына. Активно общались, ходили друг к другу на дни рождения.

А тут началась перестройка и гласность. Разрешили даже снимать призванных в Советскую армию парней, которых ждала судьба бессмысленно воевать в Афганистане. А следом грянула Поющая революция.

Rahvusarhiiv

”Поехали автобусом на ночной певческий праздник, — вспоминает Маре. — Я и не представляла, что в Ласнамяэ так много эстонцев. Мой хор пришел ко мне разучивать новые патриотические песни. Стены у нас отлично проницаемые, так что соседи тоже стали участниками певческого праздника на дому. На отношения это никак не повлияло".

Против попыток восстановить независимость вело работу Интердвижение. Обитало оно на заводе ”Двигатель”. Руководство задушило деятельность небольшой группы Народного фронта. Когда на завод пригласили учителей эстонского языка, начальники запретили пропускать их в ворота.

Ворота открыли, когда глава РСФСР Борис Ельцин после визита в Таллинн в 1991 году должен был ехать в аэропорт. В программе был митинг против Ельцина, говорили даже о покушении. Борис Николаевич покинул Эстонию по земле.

В августе 1991 на ”Двигателе” ремонтировали танки, которые проделали долгий путь из Пскова в Таллинн, чтобы поддержать государственный переворот против Михаила Горбачева. Но историю уже нельзя было повернуть вспять. Ласнамяэ стал частью свободной Эстонии.

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