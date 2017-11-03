Местные жители о любимом районе: три разных взгляда на Ласнамяэ

С начала большого строительства панельных домов в столичном районе Ласнамяэ прошло почти 40 лет. Ласнамяэ, славная и развивающаяся часть города, для многих почти неизвестна. Местные жители говорят о месте своего жительства и работы, каждый видит и воспринимает его немного иначе.

Солнышко Ирина

Снимаем новостройку. Наши действия вызывают интерес: на третьем этаже отодвигает занавеску на окне дама золотых средних лет в халате. Машу ей рукой. Она открывает окно, рядом с цветочным горшком тут же вспрыгивает толстый рыжий кот. Спрашиваю, как жизнь.

”Великолепно!” — радуется женщина. Ее зовут Ирина, кота — Боник. Завидев фотовспышку, зверушка спрыгивает с подоконника в комнату и исчезает. ”С характером” — объясняет Ирина.

Foto: Anneli Külaots

У нее трехкомантная квартира, современная, хорошо обставленная. Вместе живут три поколения: сама Ирина и ее ”дед”, а также их дочка и двое внуков.

”Спасибо, спасибо, что пишете о нашем Ласнамяэ, — Ирина счастлива. — У нас тут отличное место, жить здесь хорошо, но у многих почему-то предрассудки.”

Она повторяет это снова и снова. Для нее все хорошо, просто лучше не бывает. Она излучает тепло. Если бы Ирина была моей соседкой, никакая депрессия спального района мне бы не грозила.

Тайре и приятные колокола

Тайре паркует свой видавший виды автомобиль возле муниципального дома на Меэлику. Юный житель Ласнамяэ Хенри закончил день в детском саду и направляется на игровую площадку.

”Мы долго ждали эту квартиру, — говорит Тайре. — Я так довольна, что никуда отсюда уезжать не хотела бы. Тишина, хорошие условия для детишек во дворе, спокойные соседи. Особого общения нет, но криков и гулянок, к счастью, тоже”.

Foto: Anneli Külaots

Церковные колокола не мешают? ”Да ну что вы! — изумляется женщина. — Они такие славные!” И доверительным шепотом добавляет: ”А это не просто обычные колокола. Звучат они как-то… мягко”.

Армен, повар из моряков

В центре Тяхесаю работает повар Армен, получивший образование в Морской академии. В его палатке быстрого питания можно получить великолепную армянскую еду, а еще сырные шарики и несколько видов крепкого кофе.

Сам повар рекомендует баранье каре, а клиенты больше предпочитают шашлыки, которых у Армена неплохой выбор. Детям больше нравится картошка-фри с сосисками, как и везде. Но чемчужина меню — сертифицированная кабанятина и сделанные из нее гриль-колбаски. Мясо Армену поставляют охотники, обычно эстонцы.

Foto: Anneli Külaots

Еда готовится прямо тут, на месте. Заказчик звонит заранее и уточняет, сколько времени сейчас придется ждать. В любом случае он получит шкворчащее блюдо прямо со сковородки. Для таксистов на перерыве делается скидка: ”Но только в том случае, если они на машине!” — улыбается Армен. Эстонский у него слабоват, но он гордится, что сын и дочь ходили в эстонскую школу и свободно владеют государственным языком.

На доске с меню в армянской лавке сестра жены нарисовала солнышко с улыбающимся лицом.

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