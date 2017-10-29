Магазин Kotka в Ласнамяэ — первый советский супермаркет?

С начала большого строительства панельных домов в столичном районе Ласнамяэ прошло почти 40 лет. Теоретически в магазине Kotka можно было купить все, двуязычные указатели направляют как к продовольственным, так и к промышленным товарам. По слухам, это был первый советский супермаркет.

Хотя в фильмах тех времен, таких, как ”Москва слезам не верит” или ”Блондинка за углом”, камера двигалась где-то в Москве по таким же с виду просторным помещениям с широким ассортиментом. Но слова ”супермаркет” тогда не знали.

Здание построено в 1980-м году, накануне Олимпийских игр, финнами — для Советского Союза беспрецедентный случай. Площадь постройки в 3394 м² была в два раза больше, чем в предшествующих магазинах ABC-типа в Мустамяэ и Ыйсмяэ. На самом деле площадь была вполовину больше, поскольку здание было двухэтажным.

Кроме того, в магазине был отдел предзаказа. Это означало, что к семейным торжествам, например, юбилеям или свадьбам, предоставив соответствующий документ (в самом деле у тебя день рождения или просто вкуснятины захотелось?) можно было по государственной цене купить ветчину, копченую колбасу и гурманский венец домашнего стола — сосиски в целлофане. Магазин Kotka стал легендой, люди приезжали сюда за покупками даже из других районов города.

Испорченное мясо к юбилею Лейда отмечала свой 70-летний юбилей в конце апреля 1986-го года. В торжестве должны были принимать участие около 20-ти человек. В магазине Kotka накануне было заказано множество разнообразных мясных продуктов. Получить их предстояло в среду, но заказчица попала в магазин слишком поздно. Четверг был санитарным днем и весь магазин был закрыт. В пятницу, именно в день застолья, поспешившая за заказом именинница узнала, что из-за аварии магазин на два дня остался без электричества. Товар, оставленный на хранение в холодильнике, безнадежно испортился. Магазин заявил, что новые продукты взять негде, добавив, что женщина обязана выкупить свой заказ.

После падения советской системы магазин Kotka приватизировали его работники, взяв для этого в кредит миллион крон в банке EVEA. К сожалению, слишком резко и жестко изменившаяся рыночная ситуация поглотила добрую волю учредителей. Когда-то огромный торговый рай своего времени и заметный архитектурный объект, к прискорбию, деградировал.

Foto: Rauno Volmar

В 2003-м году была создана фирма AS Kaubanduskeskus Kotka. Здание было реновировано, добавилась площадь, открылся паб. Нынешняя Kotka — отличный симбиоз, куда входят торговые марки таких известных сетей, как Grossi Toidukaubad и Euroapteek. На нижнем этаже расположен универмаг подержанных вещей Konverter. Может, там есть мебель старых клиентов магазина Kotka?

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