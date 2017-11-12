Кришнаиты, IT-украинцы и музыка спальных районов: несколько лиц Ласнамяэ

С начала большого строительства панельных домов в столичном районе Ласнамяэ прошло почти 40 лет. О разнообразии культур людей разных национальностей, живущих в Ласнамяэ, написаны научные работы.

В реальной жизни это делает людей более открытыми, придает распахнутость картине мира. Пусть различия заключаются в национальности и языке, религии или даже музыкальных вкусах, у всех есть возможность отыскать точки соприкосновения.

IT-украинцы

Возле торгового центра Тяхесаю стоит IT-автобус. Реклама обещает, что здесь говорят на украинском языке. Петр — чистокровный украинец, Алексей — сын эстонской матери и украинского отца.

”Мы общаемся на разных языках. Украинцев узнаем по акценту, — усмехается Петр. — Тогда я сразу перехoжу на украинский язык. Среди наших клиентов много и иностранцев. Заходят финны, да и французы тоже. С ними говорим по-английски”.

Почему финн со своим компьютером едет именно в Ласнамяэ? И как он вообще может туда добраться?

”В больших фирмах ремонт порой может тянуться больше недели. Мы же обычно делаем за день, — поясняет Алекс. — Финны приходят по рекомендации друг друга. Конечно, работа здесь стоит дешевле, чем там. А наш, так сказать, ”средний работодатель”, скорее эстонская женщина лет 30–35-ти, у которой беда с компьютером. Но мы ремонтируем еще и плазменные телевизоры, старые магнитофоны и многое другое”.

Foto: Anneli Külaots

У дверей автобуса стоит старый серебристый пылесос.

”Это для красоты. Привлекает внимание", — сообщает Петр и удаляется, чтобы принарядиться для фотографии. Он возвращается, одетый в синий рабочий халат, напоминающий о первых годах Ласнамяэ, хотя, что очевидно, совершенно новом. Наверное, в автобусе и эта вещь ”для красоты”.

Перед объективом Петр делает очень серьезное лицо, но ко второму дублю, к счастью, опять становится прежним. ”Что я еще скажу… — размышляет он и выпаливает — здешние точки общепита могли бы продавать настоящие вареники! С мороженым!”

В многоквартирном доме был кришнаитский монастырь

В начале 1990-х годов в Таллинне распространился кришнаизм, пустивший корни уже в советские времена. В центре города арендовали помещения для первого в Эстонии веганского кафе, а в Ласнамяэ — две квартиры, где стали жить ученики. Во время обучения они обитали, в нашем понимании, в монастыре. В районе Паэ жили 5-6 монахов. На Линнамяэ еще 10-15.

Арне годами жил в типовой четырехкомнатной квартире. Одна комната была святилищем, помимо алтаря там находились картины, священные статуэтки и религиозная литература. В жилище также росло обязательное священное дерево, требовавшее неустанного ухода и постоянной заботы о достаточном освещении.

Кухня была вполне просторной, чтобы готовить подходящие блюда для всех.

”Звукопроницаемость стен вынудила нас изменить некоторые вещи, — улыбается Арне. — Нам пришлось отказаться от инструментов и пели мы тихонько. Во время службы нужно звонить в колокольчики, а это тоже звучит громко. Решение нашли в том, что раздобыли колокольчики совсем крохотные”.

Erakogu

Молодые люди — русские, эстонцы и латыши — жили вместе. Общались на русском языке, потому что русские среди посвященных преобладали. Многие из них и были из Ласнамяэ.

”В холодное время мы носили разрешенную монахам обычную одежду, — вспоминает Арне. — Но знак на лбу все-таки позволял нас видеть. Те, кто пожелал принять благую весть, стали нашими друзьями. В глубине все верования похожи и выступают за одни и те же вещи. На протяжении веков люди много воевали во имя веры. Но если исследовать и добраться до настоящей основы, то основа эта очень чиста”.

Пройдя обучение, большинство монахов возвратились к обычной жизни. В душе Арне музыкант, но на хлеб зарабатывает тренером хатха-йоги. Также он знакомит с индийскими танцами и обучает проведению безалкогольных праздников. Монастырь переехал в центр города, но люди "Харе Кришна" по-прежнему живут в Ласнамяэ.

"Господин" Виркус Ялг

Панк-группа Kurjam пела: ”Мой мир — Ласнамяэ, улица Пунане”. Рэп-группа ”Горы Лана”, созданная в Ласнамяэ, представила первых в Эстонии рэп-музыкантов. Группа Virkus Jalg — четверо классных эстонцев — существует здесь с 2014 года. Говоря о своей музыке, они используют такие слова, как ”каменный металл” и щедро добавляют образов: музыка спальных районов, районный рок и подвальная сварка. Четверо эстонских парней — остроумные рассказчики. Виркус Ялг в их воображении — господин в почтенном возрасте, он живет на чердаке дома-коробки и немного чудаковат.

”Он не алкоголик, но такой тихий персонаж, который живет в Ласнамяэ и рассказывает истории, своего рода обобщенное воплощение, опираясь на которое очень круто фантазировать и сочинять песни, — объясняет Райдо, член группы. — Вначале он держал неофициальную гамбургерную будку, (песня называется ”Лаагна Бургер”). Потом начал заниматься стартапом и крепче становиться на ноги. Корень — в самой жизни”.

Erakogu

Они коренные ласнамяэские парни, у всех жизнь и работа связаны с техникой. Один обеспечивает звук на конференциях Äripäev, другой с отличием закончил Технический университет. Репетиции они проводят в районе Сикупилли. Их цель — к концу года выпустить свой диск.

Когда "Радио 2" выбрало Virkus Jalg темой недели, музыканты, придя на репетицию, обнаружили под дверью розовый фарфоровый башмачок. ”Раз официальных наград у нас пока нет, найдем их сами! — Райдо оптимистичен, как всегда. — И Ласнамяэ только выглядит устрашающе. В действительности это спокойное место”.

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