Криминальный Ласнамяэ: страхи прошлого или настоящего?

С начала большого строительства панельных домов в столичном районе Ласнамяэ прошло почти 40 лет. Ласнамяэ, славная и развивающаяся часть города, для многих почти неизвестна. Окунемся же в криминальное прошлое района — или же настоящее?

Переходный период в 1990-х годах поднял со дна много мути. С удивительной быстротой развилась организованная преступность. Мафия и мафиози занимались делами без всякой опаски, при свете дня.

От медного кабеля до Volvo

Мелкая рыбешка воровала автомобили, еще более мелкая — запчасти, и уж совсем крохотная тянула цветные металлы откуда только могла. Если человек с Ляэнемере поленился оставить свой старый Volvo на платной парковке, утром уже не оказывалось бампера, цена которого в то время доходила до 10 000 крон, причем зарплата владельца машины была 2 000.

Foto: Rahvusarhiiv

Житель четвертого микрорайона Вячеслав вспоминает, как товарищество заблокировало внутренний проезд между домами при помощи железобетонных балок (их раздобыли на соседней стройке) и автовладельцы спокойно отправились спать. Утром обнаружили, что пропала модная в то время машина Ford Sierra. Лишь тогда кто-то вспомнил, что железные прутья на конце балки были загнуты, образовывая крюк. Вор зацепил этот крюк своей машиной, сдвинул препятствие и угнал Ford.

Пьяные водители по-прежнему за рулем

В следующем десятилетии открытое воровство перед дверьми домов поутихло. Партия, перед выборами установившая на домах железные двери, собрала огромное число голосов, а благородный жест стал частью народного фольклора.

Есть в Ласнамяэ и свои маньяки — например, инженер-бомбист с улицы Паэ, который на протяжении 10-и лет при помощи самодельной взрывчатки отправил в мир иной 7 человек и нанес округе ущерба на 7 миллионов крон.

Стабильная Эстония означает снижение преступности и в Ласнамяэ. Здесь по-прежнему слишком много пьяных водителей: больше трети от всей статистики по Таллинну.

Картинка памяти, 1994-й год: «Я была молодой матерью. В другом крыле нашего дома жил один из самых крутых таллиннских мафиози. Жильцам это нравилось: «волк возле дома не охотится», все чувствовали себя защищенными.



К этому типу постоянно приезжали – отчитаться и поделить добычу. Общение происходило так: черная машина подъезжала к окну и давала сигнал. Из квартиры главаря смотрели в окно – свой ли человек за рулем. Так происходило десятки раз в день.



Однажды мой ребенок проснулся из-за ужасного сигнала за окном и расплакался. Тут терпение кончилось, я выбежала ругаться с мафиози. Он послал меня подальше. Но я была в отчаянии, и вдруг мне пришло в голову правильное предложение. Я запрокинула голову и заявила: «А вы не знаете, кто мой отец!». Вот тут испугался уже он, заткнулся и залез назад в свой мерседес. Мой отец, кстати, совершенно обычный человек».

Читайте больше статей о Ласнамяэ!