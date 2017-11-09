Клуб "Маяк" и сависааровская церковь: старые и новые ориентиры Ласнамяэ

С начала большого строительства панельных домов в столичном районе Ласнамяэ прошло почти 40 лет. Ласнамяэ, славная и развивающаяся часть города, для многих почти неизвестна. Перед вами мозаика, собранная из частиц сущности Ласнамяэ.

Клуб ”Maяк”

Уже в 1950-м году клуб военного завода ”Двигатель” стал тесноват. В 1961-м было открыто построенное по общесоюзному типовому проекту пафосное здание, фасад которого украшали особые светильники восточного дизайна. Сначала здание было безымянным, очень официально оно называлось заводским Домом културы № 130. В 1971-м году под крышей появилась вывеска”Maякaс”. Позднее две последние буквы исчезли, осталось русскоязычное ”Маяк”.

В клубе ”Маяк” было четыре больших зала, в том числе кинотеатр на 350 мест, где показывали достойные зарубежные фильмы. Лучшим в клубе кружком по интересам была киностудия, ее участники снимали хронику ”Двигателя” и ездили на международные кинофестивали. С авторитетного фестиваля в Брно даже привезли домой серебряную медаль. История об эстонской художнице Aйнo Бах победила на Московском фестивале любительских фильмов.

Foto: Rahvusarhiiv

Часто здесь выступал в концертах Георг Отс. Kогда он умер, клуб ходатайствовал о присвоении имени Георга Отса. Быть может, завод-покровитель клуба был слишком секретным, но как бы там ни было, название не изменилось.

Стремление Эстонии к независимости пробудило противников, их местом сбора стал клуб ”Маяк”. Здесь даже побывал российский политик из ультраправых Владимир Жириновский. В неразберихе 1990-х годов клуб начал переходить из рук в руки. У Taллинна были планы выкупить задние у Сбербанка (Hoiupank) и приспособить под нужды управы части города Ласнамяэ. Но обновление потребовало бы слишком больших затрат, целесообразнее было решение строить новое здание, отвечающее требованиям эпохи.

Какое-то время совершались попытки сохранить клуб в неприкосновенности, но в начале 2000-го года постройку снесли. Один из символов эпохи исчез с перекрестка улицы Паэ и Петербургского шоссе навсегда.

Цетнр ”Линдакиви”

Kогда-то его строили как кинотеатр. По свидетельству Бориса средних лет, у кино была дополнительная культурная ценность: там можно было закадрить девушку, а после фильма предложить проводить домой в вечерних сумерках. Что бывало дальше, целиком зависело от девушки. Ничего же ведь особенного, дело-то молодое. Подвыпившие парни могли после сеанса затеять потасовку. Обычно это делалось не прямо перед дверями, а деликатно чуть в стороне. Однако зал был удобный, и фильмы хорошие.

Сейчас ”Линдакиви” предлагает помещения для самодеятельности. Выбор очень широкий: от восточно-славянской народной музыки до курсов фотомоделей.

В одном зале проходят танцевальные вечера для людей средних лет. Народу много, активное движение заставляет потеть, в помещении душновато. Красивые женщины надели свои самые лучшие платья и каблуки, прически добавляют шарма. Mужчин мало. Дамам не остается ничего другого, кроме как идти на танцпол самим. Mузыка хорошая и очень хочется танцевать.

Taнец — общий знаменатель для ”Линдакиви”: праздничный танец, уличный танец, варьете, танец живота, спортивный танец… Чтобы заниматься в этих группах, не нужно быть молодым. Энергия учителя танца живота Раджи заводит и всех остальных. Экзотическая компания, у каждого гламурный на свой манер костюм для занятия, хоть сейчас отправляйся соблазнять Аладдина.

Foto: Anneli Külaots

В ”Линдакиви” также постоянно проводятся фестивали таллиннских танцевальных коллективов. Сцена, звуковой центр и акустика после ”курса омоложения” просто отличные.

"LK Kivilindad” — театральная труппа таллиннских учителей, которая каждый год выпускает новую постановку, а потом гастролирует с ней по всей Эстонии. В 2013-м году большое внимание привлек спектакль ”Таланты домой, или Простаки”. "Kivilindad” успешно разрушают стереотип о педагоге с тусклым лицом, в котором отсутствует малейшая искра.

Церковь Иконы Божией матери ”Скоропослушница”

На 1959-й год в Советском Союзе пришелся пик борьбы с религией. В Taллиннском исполкоме решили снести пустынь при Пюхтицком монастыре в Куремяэ. Внутреннее убранство было передано во владение города под названием ”предметы культа”. Небывалой красоты икону Божией матери ”Скоропослушница” сохранил тогда священник Корнилий, ныне митрополит Таллинна и всея Эстонии православной церкви Московского патриархата.

Спустя 53 года икона снова обрела священное место обитания — церковь Иконы Божией матери ”Скоропослушница” в Ласнамяэ.

Согласно переписи населения, более половины жителей Ласнамяэ — люди православного вероисповедания. Церковь рядом с домом — вполне обоснованное желание. От идеи до реализации прошло время. В 2008-м году патриарх московский и всея Руси Aлексий II, уроженец Таллинна, освятил алтарь. Теперь перед церковью установлен его памятный знак.

В 2013-м была освящена и вся церковь. Сакральное строение в византийском стиле было кандидатом на титул лучшего бетонного здания года. Kолокола были отлиты в Германии, иконостас писали мастера из Петербурга.

В стенах церкви — земля и камни из четырех земных владений Богоматери: из Грузии, с греческой горы Aфон, из Kиева и монастыря Дивеево в России.

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