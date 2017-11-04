"Как заставить людей поверить, что Ласнамяэ — и есть их дом?" Молодежь говорит о будущем района

С начала большого строительства панельных домов в столичном районе Ласнамяэ прошло почти 40 лет. Ласнамяэ, славная и развивающаяся часть города, для многих почти неизвестна. Молодые люди рассказывают о "Ласнамяэ 2.0".

Павел прожил в Ласнамяэ большую часть жизни, всего 20 лет. После первого класса родители отправили его в Немецкую гимназию в Кадриорге, так как эстонская школа казалась перспективнее. Отделение IT молодой человек заканчивал в Тартуском университете. Сейчас Павел работает в Danske Bank.

”Последние десять лет эта часть города значительно усовершенствовалась. На мой взгляд, лучше всего то, что был создан парк Паэ, где очень здорово заниматься спортом или просто гулять. Рекомендую всем хотя бы раз там побывать”, — советует Павел.

Foto: Nataly Eensaar

Что ты хотел бы изменить?

Даже не могу предложить — Ласнамяэ постоянно развивается, и я очень доволен переменами.

Где бы ты купил новое жилье и почему?

В центре, потому что мой приоритет — удобство: нравится, когда все важные места расположены близко к дому. Работа, магазины и спортивные клубы должны быть в шаговой доступности, мне не хочется тратить время, чтобы добраться из одного места в другое. Я не имею ничего против Ласнамяэ, если бы он отвечал этим критериям.

Foto: Grete Landson

Отец Владимира, капитан дальнего плавания, приехал жить в Таллинн в 1985-м году. Первые воспоминания Владимира — о пустырях пятачка Прийсле и закопанные вразнобой бетонные блоки, которые для детей представляли из себя увлекательные ходы и пещеры.

Класс с языковым погружением в Taллиннской гуманитарной гимназии стал для него прыжком в воду с башни:

”Я не сразу ухватил язык, но понял, как его учить, — признается Владимир. — Я очень-очень благодарен учителям, которые были требовательными, гибкими и дружелюбными”.

На юридическом факультете Тартуского университета проблем с языком уже не было. Владимир Свет работает в бюро канцлера права.

”Ласнамяэ никогда не станет городом пожилых. Здесь всегда будут молодые семьи и дети, — размышляет Владимир о будущем. — Я бы хотел, чтобы Ласнамяэ стал как Старый город, Теллискиви или Каламая — приятная среда, где хорошо гулять, много кафе, баров, чтобы посидеть с кружечкой пива… Здесь так много неиспользованных пространств можно сделать местами увлекательного досуга в паре шагов от дома. В гаражах Раадику, например, сделать творческий городок.

Одного парка Паэ мало, от моего дома на улице Kихну туда путь неблизкий. На участке Паэвялья возводят новые высотные здания. Позвольте, я пофантазирую — там можно было бы сделать крупнейший в городе парк, который объединил бы зеленые массивы Кадриорга и Пирита. Место, куда люди приходили бы на пикники, жгли бы яановы костры. Большое пространство на свежем воздухе, свободное для развития бизнеса. Сейчас жители тайком свозят туда мусор.

Foto: Anneli Külaots

Чем больше человек любит место, где его дом, тем меньше он делает больно окружающей среде. Ключевой вопрос в том, как заставить людей поверить, что Ласнамяэ — и есть их дом”.

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