Как Константин Пятс ласнамяэсцев отругал и другие истории Ласнамяэ начала прошлого века

С начала большого строительства панельных домов в столичном районе Ласнамяэ прошло почти 40 лет. На самом деле люди здесь жили тысячелетиями. Роберт Нерман в основательном исследовании ”Ласнамяэ” (1998) описал несколько историй, которые дают живую картину бытования района в годы первой Эстонской Республики.

На склоне Ласнамаяэ находилась штрафная тюрьма. Молодая республика не могла закупить униформу ни для заключенных, ни для охранников. Поэтому в свое время было трудно наверняка определить, кто есть кто. Эта неразбериха породила несколько забавных моментов, пока сверху не поступило разумное решение: заключенным выдали особые шапки, а охранникам — нарукавные повязки с гербом Эстонии.

В 1928-м году на склоне горы началось строительство радиомачты. Для этого использовались балки длиной 10 м, которые соединялись особыми железными скобами. Достигнув в высоту 80 м, мачта накренилась и упала. Газетчики смаковали эту аварию несколько дней. Люди все-таки не пострадали, мачту укрепили крепкими тросами и открыли 1 сентября 1929-го года.

С порядком в районе было неважно. Например, на улице Кивимурру раскинулась широченная яма, куда местные сваливали мусор и сливали помои. В августе 1935-го года президенту Константину Пятсу случилось проезжать мимо. Увидев самочинную свалку отходов, он задал устроил ласнамаясцам крепкую головомойку. Тогда яму засыпали.

Цветущие тридцатые

В Ласнамяэ тех времен выросло немало известных людей, например, хоровой дирижер и композитор, символ всеобщих певческих праздников Густав Эрнесакс. Здесь провели детство дизайнер интерьеров Лейла Пяртельпоэг и писатель Валерия Вилланди.

С ростом благосостояния Эстонии город начал облагораживать и Ласнамяэ. Со стороны Кадриорга были построены павильоны Эстонских выставок, а на Сыямяэ появилась памятная роща в честь восстания Юрьевой ночи. Были высажены деревья, планировались также большие хвойные посадки, одновременно защищавшие бы от ветра.

Anneli Külaots

В 1935-м было готово самое красивое строение старого Ласнамяэ — новая начальная школа. Здание авторства Херберта Йохансона и в наши дни — жемчужина плитняковой архитектуры.

Foto: Raamatust "Eesti 20 aastat iseseisvust sõnas ja pildis"

На момент открытия школьное строение стало самым современным в Эстонии, в нем было много света и радостных цветов. Из окон открывался потрясающий вид на Таллиннский залив, а кинозал был совершенно огнестойким, поэтому для маленьких зрителей гораздо более безопасным, чем дорогие кинотеатры в центре города.

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