ФОТО: Давайте вспомним! Самые первые дома Ласнамяэ

С начала большого строительства панельных домов в столичном районе Ласнамяэ прошло почти 40 лет. Считается, что современный Ласнамяэ выдумал всемирно известный финский архитектор Элиэль Сааринен.

Ласнамяэ должен был превратиться в район для богатых таллиннцев – с широкими улицами и высотными многоквартирными домами, и даже с оперным театром. Шел 1913-й год. Начавшаяся война разрушила смелые планы финна. Тем не менее, мечта не пропала. В 1970-х пять ведущих архитекторов вслед за новыми жилыми районами Мустамяэ и Ыйсмяэ составили амбициозный генеральный план Ласнамяэ. 11 микрорайонов предполагали около 50 000 новых квартир. Это должно было улучшить жилищные условия до 200 000 людей, помочь переселить жителей подвалов и избавить жителей перенаселенных домов от нехватки квадратных метров.

На приведенных ниже фотографиях представлены самые первые в районе жилые дома и дома бытового обслуживания.

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