Да будет Ласнамяэ! Как зарождался легендарный столичный район

С начала большого строительства панельных домов в столичном районе Ласнамяэ прошло почти 40 лет. На самом деле люди здесь жили тысячелетиями. Ласнамяэ, славная и развивающаяся часть города, для многих почти неизвестна. Перед вами мозаика, собранная из частиц сущности Ласнамяэ. Читайте, как зародился этот прекрасный район!

Дом для 200 000 людей

Кто выдумал современный Ласнамяэ? Никто иной, как всемирно известный финский архитектор Элиэль Сааринен. Ласнамяэ должен был превратиться в район для богатых таллиннцев – с широкими улицами и высотными многоквартирными домами, и даже с оперным театром. Шел 1913-й год.

Eesti Arhitektuurimuuseum

Начавшаяся война разрушила смелые планы финна. Тем не менее, мечта не пропала. В 1970-х пять ведущих архитекторов вслед за новыми жилыми районами Мустамяэ и Ыйсмяэ составили амбициозный генеральный план Ласнамяэ. 11 микрорайонов предполагали около 50 000 новых квартир. Это должно было улучшить жилищные условия до 200 000 людей, помочь переселить жителей подвалов и избавить жителей перенаселенных домов от нехватки квадратных метров.

Хорошие замыслы

Официальным девизом Ласнамяэ стала забота о людях. Это был спальный район, но очень удобный. Возвращаясь из города с работы, человек должен был максимально экономить время, чтобы отдыхать можно было подольше. Для этого магазины и центры обслуживания были выведены ближе к автобусным остановкам, чтобы совершать покупки по пути.

Foto: Raamat "Eesti XX sajandi ruum"

Чтобы противостоять холодным ветрам с моря, дома возводились ячейками. Вместо задуманного Саариненом здания оперы был построен большой культурный комплекс Певческой эстрады. На месте Тондираба должен был располагаться промежуточный центр микрорайонов.

Вместо ожерелья — Земля Санникова

Действительноть оказалась суровой, как каменные плиты, которые строители начали взрывать, чтобы сооружать новые здания и дороги. Взрывы, песчаные метели и вечное ощущение незавершенности — вот что объединяет воспоминания первых здешних обитателей.

Основную часть квартир получили те, кто не стоял в очередях на жилье десятилетиями, как десятки тысяч коренных таллиннцев. Чужая власть так себя зарекомендовала, что местные присвоили району новое прозвище — Ласноград. Область по ту сторону Тондираба по аналогии с популярным приключенческим фильмом прозвали Землей Санникова, а самый дальний пятый микрорайон — Ленинградской областью.

Дома с окнами с видом на соседские окна беспокоили, монотонные белые стены тревожили, набитые битком в час пик автобусы и бесконечные очереди в универмагах самообслуживания заставляли скрежетать зубами. Ласнамяэ, метафорой которого должно было стать белое жемчужное ожерелье, превратился в прискорбное место.

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