13-часовой рабочий день и белый корабль надежд: с чего начинался Ласнамяэ

С начала большого строительства панельных домов в столичном районе Ласнамяэ прошло почти 40 лет. Ласнамяэ, славная и развивающаяся часть города, для многих почти неизвестна. Перед вами мозаика, собранная из частиц сущности района.

Белый корабль Ласнамяэ

В 1860-м году в Ярвамаа появился харизматичный проповедник, который назвался пророком Мальтсветом. Его настоящее имя было Юхан Лейнберг. В своих проповедях он оплакивал убогий жизненный удел эстонцев. Пророк решил, что эстонцы должны перебраться в Крым, и поехал туда, чтобы сделать приготовления.

Во время ожидания среди людей стал распространяться слух, что по воле пророка Господь пришлет под склон Ласнамяэ белый корабль. В мае 1861-го года целая толпа народа собралась в ожидании этого чуда. В конце концов людей разогнала полиция.

После второй мировой войны история повторилась — люди надеялись, что западные союзники придут на помощь Эстонии в деле восстановления независимости. Как и во времена пророка, ожидания оказались бесплодными.

Маяки промышленной эпохи

Эпоха ранней индустриализации достигла Таллинна именно через Ласнамяэ. В 1893-м году была построена целлюлозная фабрика ”Юлемисте”, которую на рубеже веков привел к расцвету Эмиль Фале. В те же времена была создана государственная водочная фабрика, нынешний завод "Ливико", а в Сыямяэ появился мощный вагоностроительный завод ”Двигатель”. В течение двух десятилетий было произведено более 21 000 товарных и пассажирских вагонов.

Дополнительную ценность Ласнамяэ придала выразительная производственная архитектура, плитняк для которой добывался прямо из ям для фундаментов. За грандиозными фасадами скрываются 13-часовой рабочий день, суровые штрафы за малейшую ошибку и использование дешевой детской рабочей силы.

Kaйтселийт, Kaлeвский батальон и первое летное поле

Военные казармы были на окраинах Ласнамяэ уже в 18-м и 19-м столетиях. В начале Освободительной войны после ухода немцев местные сельские жители начали десятками вступать в ряды Кайтселийта, чтобы поддерживать порядок и бороться с мародерами и контрабандистами. У новоиспеченных солдат поначалу не было даже оружия.

При приближении противника Силы обороны пополнились добровольцами. В Ласнамяэ начались учения. Сюда же прибыл на выучку батальон ”Дружины Калевцев”, сформированный из членов спортивного общества ”Калев”.

Поблизости было построено летное поле, откуда 30-го января 1919-го года был совершен первый полет. До конца Освободительной войны Ласнамяэ оставался единственной базой для сорока самолетов Эстонии.

Foto: Rahvusarhiiv

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