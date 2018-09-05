В сентябре начинаются занятия в Школе для родителей Дома Хопнера

До конца недели еще можно записаться на занятия ШКОЛЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ, которые будут проходить в помещениях Дома Хопнера, расположенного по адресу Raekoja plats 18. В русскоязычной группе психолога Елены Матвеевой осталось только три свободных места.

Миссия школы — содействовать позитивным и заботливым отношениям между детьми и родителями, поделиться знаниями, которые помогут родителям понимать причины поведения ребенка, а также уменьшить родительский стресс и укрепить семью.

Занятия состоятся в период с сентября по декабрь. В качестве тем будут рассматриваться:

• Тема: ””Кумир семьи”, ”Золушка” и другие роли детей в семье” (психолог Елена Матвеева) — 10 сентября 2018 г. в 19.00.

• Тема: ”Детское питание” (семейный врач Андрей Борисов) — 8 октября 2018 г. в 19.00.

• Тема: ”Первая любовь: три главные ошибки родителей” (психолог Елена Матвеева) — 12 ноября 2018 г. в 19.00.

• Тема: ”Сказкотерапия: воспитание детей сказкой” (психолог Елена Матвеева) — 10 декабря 2018 г. в 19.00.

Цели программы:

• содействовать в раскрытии потенциала ребенка

• поделиться знаниями, которые помогут родителям:

• понимать причины поведения своего ребенка

• научиться распознавать его желания и потребности

• найти свой уникальный подход в воспитании детей