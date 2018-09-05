05.09.2018, 17:11

В сентябре начинаются занятия в Школе для родителей Дома Хопнера


rus.delfi.ee
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Hopneri maja
Hopneri maja Foto: Pressifoto

В группе осталось только 3 свободных места! Примите участие в программе для взрослых, желающих заботиться о своем ребенке!

До конца недели еще можно записаться на занятия ШКОЛЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ, которые будут проходить в помещениях Дома Хопнера, расположенного по адресу Raekoja plats 18. В русскоязычной группе психолога Елены Матвеевой осталось только три свободных места.

Миссия школы — содействовать позитивным и заботливым отношениям между детьми и родителями, поделиться знаниями, которые помогут родителям понимать причины поведения ребенка, а также уменьшить родительский стресс и укрепить семью.

Занятия состоятся в период с сентября по декабрь. В качестве тем будут рассматриваться:

• Тема: ””Кумир семьи”, ”Золушка” и другие роли детей в семье” (психолог Елена Матвеева) — 10 сентября 2018 г. в 19.00.
• Тема: ”Детское питание” (семейный врач Андрей Борисов) — 8 октября 2018 г. в 19.00.
• Тема: ”Первая любовь: три главные ошибки родителей” (психолог Елена Матвеева) — 12 ноября 2018 г. в 19.00.
• Тема: ”Сказкотерапия: воспитание детей сказкой” (психолог Елена Матвеева) — 10 декабря 2018 г. в 19.00.

Цели программы:
• содействовать в раскрытии потенциала ребенка
• поделиться знаниями, которые помогут родителям:
• понимать причины поведения своего ребенка
• научиться распознавать его желания и потребности
• найти свой уникальный подход в воспитании детей

Проект поддерживает Управа Кесклинна, но предусмотрена минимальная плата за участие. Занятия по понедельникам, с 19.00 до 20.30, один раз в месяц в Доме Хопнера (Ратушная площадь 18). Лекции проводятся в одном из самых красивых и уютных залов в Старом городе. Участников программы ждут различные бонусы.

Регистрация и дополнительная информация: тел. 56 156 522 или e-mail: ljagu.roman@gmail.com

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