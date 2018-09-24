Пять причин, чтобы отправить вашего подростка в Таллиннскую школу русской культуры

Первая причина — это, безусловно, развитие подростка. Вы хотите, чтобы ваш сын или дочь сохранили свою национальную культуру? Чтобы любимое чадо не путало Чайковского с Айвазовским? Знают ли вообще ваши дети имена самых известных русских писателей, художников, композиторов?

Читают ли книги на русском языке, ходят в театр, смотрят хорошее кино, посещают выставки? Если на многие из этих вопросов вы вынуждены дать отрицательный ответ, то в таком случае отправьте вашего подростка к нам!

Вторая причина — это возможность бесплатного участия. Школа существует с 2005 г. в качестве школы по интересам, согласно законодательству учебная программа зарегистрирована в EHIS (Инфосистеме образования Эстонии).

Организаторы школы исходят из представления о том, что культуры всех народов имеют важное значение. В Школе русской культуры молодой человек соответствующего происхождения получит возможность изучать культуру своего народа. В этом и заключается цель деятельности школы. Пока что эта возможность для молодежи остается бесплатной.

Третья причина — это учебная программа школы, которая стремится учитывать все многообразие интересов молодых людей. При проведении занятий используются современные средства обучения. Изучая тему письменности, ученики знакомятся с азами каллиграфии, на уроках, посвященных народным праздникам и традициям, дегустируют блюда русской кухни, встречаются с актерами на занятиях, рассказывающих о театре и кино. Во время лекций по риторике ученикам расскажут об алгоритме подготовки к успешному выступлению, позе и жестах оратора, техниках импровизации, правильном дыхании и артикуляции, интонации и дикции, артистизме оратора. Учащиеся получат площадку для выступлений, где будут ценить их правильную родную речь.