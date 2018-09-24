24.09.2018, 14:24

Пять причин, чтобы отправить вашего подростка в Таллиннскую школу русской культуры

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rus.delfi.ee
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Пять причин, чтобы отправить вашего подростка в Таллиннскую школу русской культуры
Ученики Таллиннской школы русской культуры в Русском театре на экскурсии, которую проводит актриса Татьяна Маневская.Фото: Роман Лягу

До 2 октября еще есть время, чтобы успеть поступить в Таллиннскую школу русской культуры!

Первая причина — это, безусловно, развитие подростка. Вы хотите, чтобы ваш сын или дочь сохранили свою национальную культуру? Чтобы любимое чадо не путало Чайковского с Айвазовским? Знают ли вообще ваши дети имена самых известных русских писателей, художников, композиторов?

Читают ли книги на русском языке, ходят в театр, смотрят хорошее кино, посещают выставки? Если на многие из этих вопросов вы вынуждены дать отрицательный ответ, то в таком случае отправьте вашего подростка к нам!

Вторая причина — это возможность бесплатного участия. Школа существует с 2005 г. в качестве школы по интересам, согласно законодательству учебная программа зарегистрирована в EHIS (Инфосистеме образования Эстонии).

Организаторы школы исходят из представления о том, что культуры всех народов имеют важное значение. В Школе русской культуры молодой человек соответствующего происхождения получит возможность изучать культуру своего народа. В этом и заключается цель деятельности школы. Пока что эта возможность для молодежи остается бесплатной.

Третья причина — это учебная программа школы, которая стремится учитывать все многообразие интересов молодых людей. При проведении занятий используются современные средства обучения. Изучая тему письменности, ученики знакомятся с азами каллиграфии, на уроках, посвященных народным праздникам и традициям, дегустируют блюда русской кухни, встречаются с актерами на занятиях, рассказывающих о театре и кино. Во время лекций по риторике ученикам расскажут об алгоритме подготовки к успешному выступлению, позе и жестах оратора, техниках импровизации, правильном дыхании и артикуляции, интонации и дикции, артистизме оратора. Учащиеся получат площадку для выступлений, где будут ценить их правильную родную речь.

Четвертая причина — это безопасная и комфортная учебная среда. Занятия будут проходить в красивом зале в центре города, на Ратушной площади. С учениками станет работать команда лекторов, средний возраст которых от 25 до 30 лет. Все основные лекторы имеют диплом магистра, один из них учится в докторантуре Тартуского университета.

И, наконец, пятая причина — это дополнительные возможности. Один из самых активных учеников Школы русской культуры (Tallinna Reaalkool, 12-ый класс) занял в этом году призовое место на олимпиаде по русскому языку и получил приглашение поступить в Тартуский университет на бесплатное обучение по любой выбранной им специальности вне конкурса (за исключением медицины).

Чтобы принять участие в образовательной программе школы, ученик с родным русским языком должен быть в возрасте от 14 до 18 лет. В приоритете — учащиеся из школ с эстонским языком обучения. Занятия будут проходить вечером по вторникам.

Регистрация по электронной почте ljagu.roman@gmail.com Информация по тел. 56 156 522.

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