ФОТО и ВИДЕО: Звезда кабаре Ирина Хаак: с точки зрения национальности я — тяжелый случай

Мать троих детей Ирина Хаак (46) уже 17 лет сияет на сцене кабаре. Ее муж Алар Хаак 20 лет был оперным певцом в театре ”Эстония”, а теперь трудится свободным певцом, режиссером и тамадой.

”С точки зрения национальности я — тяжелый случай. По отцу украинка, по матери русская, но у самой на 100% эстонская семья. С родственниками мы о политике не разговариваем. Это острая тема и мы сразу начинаем ссориться. Моя мать родилась в Сибири, но выросла на Украине. Там она познакомилась с отцом, которого отправили служить в Эстонию. Когда она приехала его навестить, то сказала, что выйдет за него, если они останутся жить в Эстонии. Ей очень нравились здешний можжевельник и природа”, — рассказывает женщина.

”Мы жили в Ласнамяэ. Родители целыми днями работали, и мы с братом были предоставлены сами себе. Слонялись по карьерам и делали, что хотели. Нам повезло, что в детстве мы были настолько свободными. А вот с поступлением в Таллиннскую балетную школу я оказалась в клетке: ужасно много правил и того, что надо делать”.



”Алар — эстонец с большой буквы, — говорит Ирина про своего мужа. — Что сказал, то и сделал. Другого настолько честного, справедливого и патриотичного человека я не знаю. Мы поженились в советское время. Ему не нравилась вся эта русская тема, но все, что связано с женой и родней, для Алара свято. Он очень важный человек в нашей семье. Он служил в советской армии, поэтому знает русский язык. Но я узнала об этом, когда он стал общался с моими родителями. Мне он этого не говорил, так как хотел, чтобы я выучила эстонский”.

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