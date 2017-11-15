15.11.2017, 19:31

ФОТО и ВИДЕО: Японский повар женился на эстонке и открыл в Кадриорге ресторан высокой кухни

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rus.delfi.ee
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ФОТО и ВИДЕО: Японский повар женился на эстонке и открыл в Кадриорге ресторан высокой кухни
Jaapani restorani HAKU jaapanlasest restotanipidaja Shuichi Shiraishi ja tema eestlannast abikaasa Marju, EV 100, HakuRauno Volmar

37-летняя Марью вышла замуж за японского повара Шуичи (35), и теперь они вместе владеют рестораном высокой японской кухни Haku, пишет Eesti Ekspress.

Шуичи нравится эстонская баня, селедка, картофельный салат. Недавно он даже пробовал холодец. На самом деле, ему в Эстонии нравится все, за исключением разве что утренних каш.

”Мне нравится, что в Эстонии такая же погода, как в Хоккайдо”, — говорит мужчина и добавляет, что приехал сюда все же не из-за этого, а из-за Марью.

По прибытию в Эстонию Шуичи вложил все средства в найденное в Кадриогре здание. Марью говорит, что, когда они открывали дело, их нервы были на пределе. ”Я очень много плакала. Это было ужасно трудно. Например, насчет вентиляции у нас было десять человек, и все говорили разные вещи”, — вспоминает она.

Как бы то ни было, они справились. "Never give up. That's all. (Никогда не сдавайся. И все)", — раскрывает японец секрет своего успеха.

"100 семей ЭР" - это проект Delfi, Eesti Päevaleht, LP, Maaleht, Ekspress в преддверии 100-летия Республики. Мы встречаемся с семьями и жителями Эстонии. Они рассказывают о своей истории и истории нашей страны.
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