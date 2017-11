ФОТО и ВИДЕО: Японский повар женился на эстонке и открыл в Кадриорге ресторан высокой кухни

37-летняя Марью вышла замуж за японского повара Шуичи (35), и теперь они вместе владеют рестораном высокой японской кухни Haku, пишет Eesti Ekspress.

Шуичи нравится эстонская баня, селедка, картофельный салат. Недавно он даже пробовал холодец. На самом деле, ему в Эстонии нравится все, за исключением разве что утренних каш.

”Мне нравится, что в Эстонии такая же погода, как в Хоккайдо”, — говорит мужчина и добавляет, что приехал сюда все же не из-за этого, а из-за Марью.



По прибытию в Эстонию Шуичи вложил все средства в найденное в Кадриогре здание. Марью говорит, что, когда они открывали дело, их нервы были на пределе. ”Я очень много плакала. Это было ужасно трудно. Например, насчет вентиляции у нас было десять человек, и все говорили разные вещи”, — вспоминает она.

Как бы то ни было, они справились. "Never give up. That's all. (Никогда не сдавайся. И все)", — раскрывает японец секрет своего успеха.