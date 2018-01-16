16.01.2018, 07:00

ФОТО и ВИДЕО: Яанику Пеэрна в США в конце 90-х привела любовь

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rus.delfi.ee
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ФОТО и ВИДЕО: Яанику Пеэрна в США в конце 90-х привела любовь
David, Jaanika ja nende poeg Jaan Umru 1. aprillil 2017 Manhattanil. Tähistatakse poja 18. sünnipäeva.Erakogu

В ноябре прошлого года на должность представителя Эстонии в области культуры в Нью-Йорке заступила художница Яаника Пеэрна (46), которую в Америку в 1998 году привела любовь.

”Уже в молодости я знала, что не хочу рожать ребенка в Эстонии. Вернее, в Советском Союзе, — рассказывает женщина. — В родилась в 1971 году и это была моя реальность. Мать рассказывала такие истории о моем рождении и рождении моих сестер и братьев, что было очень страшно рожать в Эстонии”.

Со своим будущим мужем, Дэвидом, Яаника познакомилась во время обучения в Хельсинки, и летом 1998 года ее нога впервые ступила на территорию США.

Первые годы в Нью-Йорке выдались для молодой женщины нелегкими: плохой английский, разлука с близкими и привычной средой. Тогда Яаника уже была беременной. ”По сути я все оставила в Эстонии. Взяла с собой только один рюкзак вещей. Бумагу для рисования, фотоальбом и первую ложку. Прошло какое-то время, прежде чем я смогла здесь что-то делать на законных основаниях. И пришлось выйти замуж, другой возможности не было. По сути я была не против этого, но не очень хотелось так торопиться”.

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Сын Яаники родился, как она того и хотела, не в Эстонии.

Полностью историю можно прочитать здесь.

"100 семей ЭР" - это проект Delfi, Eesti Päevaleht, LP, Maaleht, Ekspress в преддверии 100-летия Республики. Мы встречаемся с семьями и жителями Эстонии. Они рассказывают о своей истории и истории нашей страны.
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