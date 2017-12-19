ФОТО и ВИДЕО: Возрождение традиции игры на волынке в Эстонии

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”Наверное, можно сказать, что традиция игры на волынке в Эстонии возродилась именно на этом хуторе, — говорит Андрус Таул. — Наша семья тут примерно с тех времен, когда люди еще жили в шалашах. Игре на волынке примерно столько же лет”.