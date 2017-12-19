19.12.2017, 21:38

ФОТО и ВИДЕО: Возрождение традиции игры на волынке в Эстонии

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rus.delfi.ee
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ФОТО и ВИДЕО: Возрождение традиции игры на волынке в Эстонии
Foto: Tiit Blaat

”Наверное, можно сказать, что традиция игры на волынке в Эстонии возродилась именно на этом хуторе, — говорит Андрус Таул. — Наша семья тут примерно с тех времен, когда люди еще жили в шалашах. Игре на волынке примерно столько же лет”.

На самом деле это не настолько далеко от истины, насколько может показаться на первый взгляд. На волынке играл еще прапрадедушка Адруса, и, вероятно, традиция зародилась еще задолго до него, ведь кто-то в свое время должен был научить его этому мастерству.

”Забытая когда-то волынка стала сейчас серьезным музыкальным инструментом”, — говорит Андрус.

Полностью историю можно прочитать здесь.

"100 семей ЭР" - это проект Delfi, Eesti Päevaleht, LP, Maaleht, Ekspress в преддверии 100-летия Республики. Мы встречаемся с семьями и жителями Эстонии. Они рассказывают о своей истории и истории нашей страны.
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