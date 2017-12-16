ФОТО и ВИДЕО: Воспоминания военных лет. Ненаписанный роман Яана Ярвика

Близким Яана Ярвика (78) неоднократно приходилось смотреть в глаза смерти, защищая свою Родину.

Сам Яан родился в 1939 году в деревне Рая в Рапламаа. Всего в семье было семеро детей. Его мать и отец были дружелюбными и гостеприимными людьми. Помимо содержания хутора и воспитания детей, отец иногда варил пиво, которое считалось лучшим в деревне, поэтому в его доме часто собирались друзья. Они играли в карты, а подсчет очков доверяли Яану, который благодаря этому наупражнялся в математике настолько, что теперь является эмерит-профессором ТТУ.



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