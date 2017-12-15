ФОТО и ВИДЕО: В кругосветку под флагом Эстонии

Если бы в Эстонии проходил конкурс на звание самого заядлого путешественника, то одним из явных фаворитов стала семья Тулит: Бритт, Вильяр, Моника и Каспар.

Спортивный туризм в самых разных своих проявлениях являются частью этой семьи с первых минут знакомства Бритт и Вильяра. ”Да, мы познакомились на занятиях по спортивному туризму. Вильяр уже давно ходил в этот кружок, а я была новенькой. Когда я приехала на велосипеде на место встречи, то там был только он, так как другие прибыли позже. Мне было 12, а ему 16”, — вспоминает Бритт.

15 августа 2015 года супруги отправились в кругосветное путешествие на яхте, из которого вернулись 15 августа 2017 года.



Страсть к путешествиям и спорту они привили и своим детям.