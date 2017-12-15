15.12.2017, 17:40

ФОТО и ВИДЕО: В кругосветку под флагом Эстонии


rus.delfi.ee
EST
ФОТО и ВИДЕО: В кругосветку под флагом Эстонии
Tähtis on leida enda kõrvale õige inimene, kellega koos ühiste unistuste poole püüelda, leiavad Viljar ja Britt Tulit.Tiit Blaat

Если бы в Эстонии проходил конкурс на звание самого заядлого путешественника, то одним из явных фаворитов стала семья Тулит: Бритт, Вильяр, Моника и Каспар.

Спортивный туризм в самых разных своих проявлениях являются частью этой семьи с первых минут знакомства Бритт и Вильяра. ”Да, мы познакомились на занятиях по спортивному туризму. Вильяр уже давно ходил в этот кружок, а я была новенькой. Когда я приехала на велосипеде на место встречи, то там был только он, так как другие прибыли позже. Мне было 12, а ему 16”, — вспоминает Бритт.

15 августа 2015 года супруги отправились в кругосветное путешествие на яхте, из которого вернулись 15 августа 2017 года.

Страсть к путешествиям и спорту они привили и своим детям.

"100 семей ЭР" - это проект Delfi, Eesti Päevaleht, LP, Maaleht, Ekspress в преддверии 100-летия Республики. Мы встречаемся с семьями и жителями Эстонии. Они рассказывают о своей истории и истории нашей страны.
Хотите поведать о своей семье?
Пишите нам на ev100@delfi.ee
Читайте также:
99 999€
Saue vald, Квартира
56 000€
Viimsi vald, Квартира
189 000€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
138 000€
Tallinn, Квартира
199 000€
Tallinn, Часть дома
455€
Tallinn, Квартира
73 000€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
48 500€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
139 000€
Tallinn, Квартира
185 000€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
649 800€
Tallinn, Квартира
148 900€
Tallinn, Квартира
172 000€
Tallinn, Квартира
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии