20.12.2017, 07:15

ФОТО и ВИДЕО: Тынис Абилине: я не эстоноземелец, я эстонец!


rus.delfi.ee
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Tõnis Ivar Abiline EV100
Tõnis Ivar Abiline EV100Foto: Argo Ingver

”Не понимаю, почему у нас постоянно говорят об эстоноземельцах. Я не эстоноземелец. Я эстонец”, — говорит Тынис Абилине (85).

”Времена ЭР было хорошими. Детство было хорошим. Потом все закончилось. Помню грохот танков. Пришли русские. Мы отправились посмотреть на прибывшие в Антсла грузовики. Их кузовы до отказа заполнены русскими солдатами, — рассказывает мужчина, смахивая слезу. — И эта ужасная вонь! Один запах их бензина чего стоил. И солдат. Они привезли с собой запах смерти”.

Позже на смену русским пришли немцы, которые, по словам Абилине, были приличнее. Но в воздухе продолжал витать дух войны, и семья перебралась в Хаапсалу, а затем в Тарту, где мальчик присоединился к подпольному движению ”Сине-черно-белый” (SMV). В 1950-м Абилине арестовали по обвинению в шпионаже. Через семь месяцев обвинение сняли и он избежал расстрела. Но не Сибири.

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”Смерь Сталина в 1953-м стала праздником. Стали происходить большие перемены. Можно было свободно передвигаться, носить свою одежду”, — рассказывает мужчина. Именно в лагерях он познакомился с Валве, которая впоследствии стала его женой.

В 1958 году у пары родился сын Калев. Сейчас у них двое внуков и четверо правнуков.

Полностью историю можно прочитать здесь.

"100 семей ЭР" - это проект Delfi, Eesti Päevaleht, LP, Maaleht, Ekspress в преддверии 100-летия Республики. Мы встречаемся с семьями и жителями Эстонии. Они рассказывают о своей истории и истории нашей страны.
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