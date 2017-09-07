ФОТО и ВИДЕО: "Тут лучше". Почему прожившая 13 лет в Париже семья вернулась в Эстонию

Яаника Монрок и ее дочь Аннели Монрок сидят на диване в съемной квартире в обычном панельном доме в Мустамяэ и жмурятся от солнца. Раньше они жили в Париже.

Свой переезд в Эстонию женщины объясняют тем, что тут лучше. Аннели говорит, что Париж слишком большой, а в Таллинне можно добраться на велосипеде до центра города за полчаса.

Светловолосая и улыбчивая Яаника родилась в Раквере, училась в Таллинне, работала в детском саду, родила двоих сыновей, но потом жизнь преподнесла ей сюрприз в виде встречи с Сержем. Мужчина родился на острове Мартиника, но вырос во Франции. В 1994 году у них родилась дочь Аннели, и семья переехала в Париж, где Серж трудился в сфере телекоммуникаций.

Яанике удалось найти хорошую работу в магазине дорогого мороженого, очереди в который летом простирались на целый квартал. У нее было много друзей различных национальностей, но, несмотря на новую и насыщенную жизнь, она всячески поддерживала связь с Эстонией. ”С мамой я говорила на эстонском языке, с папой — на французском”, — вспоминает Аннели. Как минимум два раза в год они ездили на родину.

Через тринадцать лет после переезда в Париж, в 2007 году, Яаника решила вернуться в Эстонию. Их брак с Сержем распался, а без него она не видела смысла оставаться во Франции.



Недавно Аннели впервые побывала на родине своего отца — острове Мартиника. ”Это — бабушка. Это — дядя”, — показывает Аннели на фотографиях. Сама девушка жить там из-за сильной жары не хотела бы. По ее словам, эстонское лето подходит ей больше всего. На вопрос о своей национальности она отвечает, что необязательно выбирать какую-то одну и что она — это она, какая есть.

Несмотря на то, что ввиду смуглого цвета кожи Аннели в Эстонии нелегко, она говорит, что тут красиво. И эстонский язык тоже красивый.

История опубликована в рамках проекта ”100 семей ЭР”. Полностью статью можно прочитать в Eesti Päevaleht.