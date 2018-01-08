08.01.2018, 13:50

ФОТО и ВИДЕО: Тийю и Тасо: в 90-х мы все были бедными и путешествовали скромно

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rus.delfi.ee
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ФОТО и ВИДЕО: Тийю и Тасо: в 90-х мы все были бедными и путешествовали скромно
Tiiu Ustaal ja Taso Erima oma reisimälestuste toasPriit Simson

Тасо Эрима (80) и Тийю Устаал (73) познакомились во время путешествия.

”Путешествия начались после открытия границ на запад в начале 90-ых. Все, кто постарше, помнят, что все были бедны, денег не было и поездки были более скромные. Я хорошо помню, как мы спали на полу в автобусе и ночевали на двухъярусных кроватях по пятьдесят человек”, — рассказывает Тасо. Вскоре, по его словам, ситуация улучшилась, но выход на пенсию вновь повернул ситуацию вспять.

”В 2005 году в 67 лет я вышел на пенсию, и сразу стало ясно, что мои финансовые возможности уменьшились. Пришлось перейти на путешествия, которые ты планируешь сам и которые ввиду этого обходятся вдвое дешевле”, — говорит мужчина. Карта, на которой отмечены страны, в которых он побывал, впечатляет.

Полностью историю можно прочитать здесь.

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