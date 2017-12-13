13.12.2017, 21:30

ФОТО и ВИДЕО: Супруги Куусемяэ советуют и в суровые времена не забывать о празднике


rus.delfi.ee
EST
ФОТО и ВИДЕО: Супруги Куусемяэ советуют и в суровые времена не забывать о празднике
Foto: Mark Šandali

”Всегда, когда есть возможность что-то отметить, надо это делать, — говорят Лийна (69) и Пауль Куусемяэ (81). — Праздник поднимает настроение, и на душе становится легче. Жизнь состоит из взлетов и падений, но зацикливаться на них не стоит”.

Познакомились они, когда Лийне едва исполнилось 19 лет. Паулю был 31 год. Очень быстро поженились. ”Зато сейчас хорошо знаем друг друга. 50 лет уже”, — говорит женщина.

В этом году пара отметила золотую свадьбу в той же церкви, в которую пришла за благословением после регистрации полвека назад. Лийна и Пауль вырастили семерых детей, и сейчас вся семья собирается под Рождество в их большом доме в Рапла.

Но были и времена, когда дела обстояли далеко не так радостно. Как семья Пауля, так и семья Лийны в ходе мартовской депортации были сосланы в Сибирь. В Эстонии осталась только сама Лийна, которой на тот момент было девять месяцев. Тогда на руках у матери девочка стала так сильно и жалобно плакать, что у одного депортируемого эстонца сдали нервы и он выбросил младенца из машины. Девочку подобрал русский солдат, который, может, даже и оставил бы ее себе, если бы тетя Лийны не узнала о случившемся и не забрала малышку на воспитание.

Полностью историю можно прочитать здесь.

"100 семей ЭР" - это проект Delfi, Eesti Päevaleht, LP, Maaleht, Ekspress в преддверии 100-летия Республики. Мы встречаемся с семьями и жителями Эстонии. Они рассказывают о своей истории и истории нашей страны.
Хотите поведать о своей семье?
Пишите нам на ev100@delfi.ee
Читайте также:
83 500€
Tallinn, Квартира
275 000€
Tallinn, Квартира
149 000€
Tallinn, Квартира
48 500€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
56 000€
Viimsi vald, Квартира
126 500€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
219 000€
Saue vald, Дом
199 000€
Tallinn, Часть дома
138 900€
Tallinn, Квартира
109 000€
Tallinn, Квартира
50 000€
Keila vald, Земля
116 000€
Tallinn, Квартира
169 000€
Tallinn, Квартира
Оставить комментарий
Данную статью могут комментировать только зарегистрированные пользователи!
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии