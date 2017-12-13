ФОТО и ВИДЕО: Супруги Куусемяэ советуют и в суровые времена не забывать о празднике

”Всегда, когда есть возможность что-то отметить, надо это делать, — говорят Лийна (69) и Пауль Куусемяэ (81). — Праздник поднимает настроение, и на душе становится легче. Жизнь состоит из взлетов и падений, но зацикливаться на них не стоит”.

Познакомились они, когда Лийне едва исполнилось 19 лет. Паулю был 31 год. Очень быстро поженились. ”Зато сейчас хорошо знаем друг друга. 50 лет уже”, — говорит женщина.

В этом году пара отметила золотую свадьбу в той же церкви, в которую пришла за благословением после регистрации полвека назад. Лийна и Пауль вырастили семерых детей, и сейчас вся семья собирается под Рождество в их большом доме в Рапла.

Но были и времена, когда дела обстояли далеко не так радостно. Как семья Пауля, так и семья Лийны в ходе мартовской депортации были сосланы в Сибирь. В Эстонии осталась только сама Лийна, которой на тот момент было девять месяцев. Тогда на руках у матери девочка стала так сильно и жалобно плакать, что у одного депортируемого эстонца сдали нервы и он выбросил младенца из машины. Девочку подобрал русский солдат, который, может, даже и оставил бы ее себе, если бы тетя Лийны не узнала о случившемся и не забрала малышку на воспитание.



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