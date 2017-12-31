31.12.2017, 11:40

ФОТО и ВИДЕО: Сирье — женщина, которая пересекалась и с КГБ, и с ЦРУ

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rus.delfi.ee
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ФОТО и ВИДЕО: Сирье — женщина, которая пересекалась и с КГБ, и с ЦРУ
Hugh ja Sirje. Koos juba 43 aastat. Elus paljudes maailma eri paikades viibinud Sirje on abikaasaga nüüd Austraalias Perthi lähistel.Foto: Grete Kasemets

Правнучка финско-эстонской писательницы Айно Каллас 77-летняя Сирье Айно Мяэр-Браун работала врачом в пяти странах. Жила в семи. Когда Сирье была маленькой, то война унесла жизни ее матери и дяди, и семья бежала в Швецию.

”Было известно, что за нашей семьей следил КГБ”, — говорит она и вспоминает, как по пути в Швецию они вместе с сестрой Элье брали из набитого рублями чемодана деньги и кидали их в море, поскольку в той ситуации эти бумажки не имели уже никакой ценности.

Много лет Сирье прожила в Африке, но была вновь вынуждена бежать от войны. На пути в Новую Зеландию ее самолет был захвачен. Произошла перестрелка, и ее как врача попросили осмотреть раненого американца. ”Это был агент ЦРУ, из-за которого все это произошло”, — рассказывает женщина.


Всего у Айно и Оскара Калласа 24 потомка в семи странах. Только трое из них говорят по-эстонски, в том числе Сирье.

Полностью историю можно прочитать здесь.

"100 семей ЭР" - это проект Delfi, Eesti Päevaleht, LP, Maaleht, Ekspress в преддверии 100-летия Республики. Мы встречаемся с семьями и жителями Эстонии. Они рассказывают о своей истории и истории нашей страны.
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