ФОТО и ВИДЕО: Проживающий в Швеции Сууне: в Эстонию хорошо ездить в гости

Ежегодно 6 июня, в день независимости Швеции, Сууне Коду вместе с братом празднует начало своей жизни в Стокгольме. Уже 36 лет.

Переезд семья планировала загодя, и под Рождество 1981 года он состоялся. Несмотря на дикие морозы, шестилетний тартуский мальчик был очень взволнован: за границей ведь, говорят, такие клевые машины!

Сууне говорит, что отец выбрал им имена специально с учетом того, что мальчики будут расти в Швеции. Для переезда за границу, родителям пришлось развестись и вступить в фиктивный брак с другими.

В жены Сууне выбрал себе эстонку. Летом этого года семья переехала в собственный дом на окраине Стокгольма. ”В Эстонию хорошо ездить в гости, но каждый раз, возвращаясь домой в Швецию, мы очень рады”, — говорит мужчина.

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