14.12.2017, 17:50

ФОТО и ВИДЕО: Проживающий в Швеции Сууне: в Эстонию хорошо ездить в гости


rus.delfi.ee
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ФОТО и ВИДЕО: Проживающий в Швеции Сууне: в Эстонию хорошо ездить в гости
Saatus ei lasknud Rootsi emigreerunud Suunel Eesti juurtest lahti lasta. Vastupidi: ta kohtas eestlanna Helet ja armus temasse. Nüüd on nad juba 18 aastat abielus olnud.Priit Simson

Ежегодно 6 июня, в день независимости Швеции, Сууне Коду вместе с братом празднует начало своей жизни в Стокгольме. Уже 36 лет.

Переезд семья планировала загодя, и под Рождество 1981 года он состоялся. Несмотря на дикие морозы, шестилетний тартуский мальчик был очень взволнован: за границей ведь, говорят, такие клевые машины!

Сууне говорит, что отец выбрал им имена специально с учетом того, что мальчики будут расти в Швеции. Для переезда за границу, родителям пришлось развестись и вступить в фиктивный брак с другими.

В жены Сууне выбрал себе эстонку. Летом этого года семья переехала в собственный дом на окраине Стокгольма. ”В Эстонию хорошо ездить в гости, но каждый раз, возвращаясь домой в Швецию, мы очень рады”, — говорит мужчина.

Полностью статью можно прочитать здесь.

"100 семей ЭР" - это проект Delfi, Eesti Päevaleht, LP, Maaleht, Ekspress в преддверии 100-летия Республики. Мы встречаемся с семьями и жителями Эстонии. Они рассказывают о своей истории и истории нашей страны.
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