ФОТО и ВИДЕО: Проживающие в Канаде ученые Уку и Маргит Вайник планируют вернуться в Эстонию

В июле 2007 года по счастливому стечению обстоятельств возле Боденского озера в Германии встретились парень и девушка из Эстонии.

Студент психологического факультета из Таллинна Уку только что закончил обучение по обмену в Констанце, а докторант географического факультета из Тарту Маргит приехала в гости к проживающей здесь подруге. ”Один светловолосый молодой человек стоял на балконе дома и смотрел на меня. Выяснилось, что он тоже эстонец”, — вспоминает женщина.

Наверное, многие помнят сцену из фильма о Джеймсе Бонде ”Квант милосердия”, действие которой разворачивается на оперной сцене у озера. Билет на ”Tosca” обошелся студентам в 10 евро. Это было первым свиданием Уку и Маргит. ”Там наш романс и начался”, — говорит женщина.

Сейчас пара проживает в Канаде. Чуть более года назад у них родился сын Тео. ”План ”А” — вернуться в Эстонию, — уверенно говорит Уку. — Думаю, этот маленький мальчик — очень хороший стимул. Если бы его не было, можно было бы поехать куда-то еще… Но, видя как быстро растет ребенок и как семья и другие близкие по нему скучают, то да, можно сказать, что семья стимулирует нас вернуться в Эстонию”.

Полностью историю можно прочитать здесь.