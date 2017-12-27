27.12.2017, 19:20

ФОТО и ВИДЕО: Проживающие в Канаде ученые Уку и Маргит Вайник планируют вернуться в Эстонию

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rus.delfi.ee
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ФОТО и ВИДЕО: Проживающие в Канаде ученые Уку и Маргит Вайник планируют вернуться в Эстонию
Margit ja Uku Vainik oma Montréali kodu ees aastase pisipoja Theoga. „Me haarame võimalustest kinni, kui vähegi suudame,” võtab Uku paari loo kokku.Foto: Tuuli Jõesaar

В июле 2007 года по счастливому стечению обстоятельств возле Боденского озера в Германии встретились парень и девушка из Эстонии.

Студент психологического факультета из Таллинна Уку только что закончил обучение по обмену в Констанце, а докторант географического факультета из Тарту Маргит приехала в гости к проживающей здесь подруге. ”Один светловолосый молодой человек стоял на балконе дома и смотрел на меня. Выяснилось, что он тоже эстонец”, — вспоминает женщина.

Наверное, многие помнят сцену из фильма о Джеймсе Бонде ”Квант милосердия”, действие которой разворачивается на оперной сцене у озера. Билет на ”Tosca” обошелся студентам в 10 евро. Это было первым свиданием Уку и Маргит. ”Там наш романс и начался”, — говорит женщина.

Сейчас пара проживает в Канаде. Чуть более года назад у них родился сын Тео. ”План ”А” — вернуться в Эстонию, — уверенно говорит Уку. — Думаю, этот маленький мальчик — очень хороший стимул. Если бы его не было, можно было бы поехать куда-то еще… Но, видя как быстро растет ребенок и как семья и другие близкие по нему скучают, то да, можно сказать, что семья стимулирует нас вернуться в Эстонию”.

Полностью историю можно прочитать здесь.

"100 семей ЭР" - это проект Delfi, Eesti Päevaleht, LP, Maaleht, Ekspress в преддверии 100-летия Республики. Мы встречаемся с семьями и жителями Эстонии. Они рассказывают о своей истории и истории нашей страны.
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