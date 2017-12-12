12.12.2017, 20:21

ФОТО и ВИДЕО: Недетские воспоминания приехавших из Сибири сестер: ”Эстония была для нас сказочной страной”

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ФОТО и ВИДЕО: Недетские воспоминания приехавших из Сибири сестер: ”Эстония была для нас сказочной страной”
Liidia, Tiiu ja Lea on nooruspõlves kogetud raskuste kiuste kõik 80. eluaastani jõudnud.Madis Veltman

Родившиеся в России Лидия, Тийю и Леа были несказанно рады, когда, обессиленные от голода, после войны оказались в Эстонии.

Детство девочек прошло в Сибири в тяжелых условиях. Они потеряли родителей, дом и чувство защищенности. И причина этому, конечно же, — война, которая уничтожила не только их семью, но и миллионы других.

”Спаси моих детей!” — написала находящаяся при смерти и сломленная суровой жизнью в Сибири мать девочек своей сестре, которая проживала в Эстонии. Именно туда девочки и отправились после кончины матери. По прибытию в Эльва они были настолько ослаблены и измотаны, что свалились в сугроб за школой. Леа не могла идти дальше. ”И тогда Лидия сказала мне: ”Леюшка, мы в Эстонии! Сказочная страна, куда мы всегда очень хотели попасть!" И это дало мне силы двигаться дальше”, — рассказывает женщина.

Наперекор всем трудностям, сестры дожили до почтенного возраста: Лидии сейчас 88, Тийю 86, а Лее — 80 лет.

Полностью историю можно прочитать по ссылке.

"100 семей ЭР" - это проект Delfi, Eesti Päevaleht, LP, Maaleht, Ekspress в преддверии 100-летия Республики. Мы встречаемся с семьями и жителями Эстонии. Они рассказывают о своей истории и истории нашей страны.
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