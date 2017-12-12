ФОТО и ВИДЕО: Недетские воспоминания приехавших из Сибири сестер: ”Эстония была для нас сказочной страной”

Родившиеся в России Лидия, Тийю и Леа были несказанно рады, когда, обессиленные от голода, после войны оказались в Эстонии.

Детство девочек прошло в Сибири в тяжелых условиях. Они потеряли родителей, дом и чувство защищенности. И причина этому, конечно же, — война, которая уничтожила не только их семью, но и миллионы других.

”Спаси моих детей!” — написала находящаяся при смерти и сломленная суровой жизнью в Сибири мать девочек своей сестре, которая проживала в Эстонии. Именно туда девочки и отправились после кончины матери. По прибытию в Эльва они были настолько ослаблены и измотаны, что свалились в сугроб за школой. Леа не могла идти дальше. ”И тогда Лидия сказала мне: ”Леюшка, мы в Эстонии! Сказочная страна, куда мы всегда очень хотели попасть!" И это дало мне силы двигаться дальше”, — рассказывает женщина.



Наперекор всем трудностям, сестры дожили до почтенного возраста: Лидии сейчас 88, Тийю 86, а Лее — 80 лет.

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