16.12.2017, 21:00

ФОТО и ВИДЕО: Нарния в Пельгулинна, или Как семья Микков сохранила дом и избежала Сибири

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rus.delfi.ee
EST
Pille-Maris Arro
Pille-Maris ArroFoto: Tiit Blaat

Пилле-Марис Арро принимает журналистов в деревянном доме в Пельгулинна. Здесь жили ее родители и прародители, здесь живут теперь и ее внуки.

Открывая дверь, ты будто оказываешься в сказочной Нарнии: стены украшены множеством картин и сувениров, которые служат отражением важных для семьи воспоминаний, эмоций и деталей. На одной из стен висит большой календарь и десятки фотографий Пельгулинна. Но это не просто фотографии района, это — кусочки истории Пилле и ее семьи.

”Дед Яан Микк построил этот дом где-то на рубеже столетий, а через пару десятков лет построил рядом еще один”, — говорит Пилле. Ее дед был рабочим на ”Двигателе”. Простым хуторянином, который переехал в город, так как был не старшим сыном и не унаследовал хозяйства. Сама Пилле-Марис — известный реквизитор, имя которого прочно вошло в историю эстонского кинематографа.

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Семье посчастливилось на протяжении всей оккупации оставаться в своем доме. Благодаря доброму владельцу ресторана, на которого он был переписан и который разрешил им в нем жить. Чудом удалось избежать семье и ”красного террора”. ”Дедушка как домовладелец подлежал депортации. Отец играл в духовом оркестре Сынов отечества и тоже подлежал депортации. Нас спасло то, что мы знали, когда они придут, и скрывались. То в одном месте, то в другом. Несколько месяцев даже жили в Лаагри, пока волна репрессий не стихла. Но того, кто информировал нас о том, когда они придут, я вам, конечно, не скажу”, — говорит женщина.

Полностью историю можно прочитать по ссылке.

"100 семей ЭР" - это проект Delfi, Eesti Päevaleht, LP, Maaleht, Ekspress в преддверии 100-летия Республики. Мы встречаемся с семьями и жителями Эстонии. Они рассказывают о своей истории и истории нашей страны.
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