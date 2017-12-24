ФОТО и ВИДЕО: Найденное в ящике с мандаринами письмо из Марокко оказалось для семьи Пылдкиви судьбоносным

Моника (41) и Вейко (42) Пылдкиви родом из Йыгева. Сейчас они владеют уборочной фирмой в Финляндии, предоставляя работу 40 человекам.

Их путь в Финляндию начался в 1996 году в Йыгева, когда 18-летняя Моника нашла в ящике с мандаринами странное письмо.

”Тогда я работала в одном из подвальных магазинчиков в Йыгева. Однажды я переставляла ящики с мандаринами и в одном из них нашла бумажку, которую тогда не сумела прочитать”, — рассказывает женщина. Знакомые перевели Монике записку, и выяснилось, что ее автор просил того, кто найдет ее, написать ему и привел адрес. В Марокко.

”Мы стали переписываться с этим мужчиной, и я подумала, что можно было бы съездить в Марокко. Но эстонские зарплаты этого не позволяли””, — говорит женщина. Так она стала искать по объявлениям новую работу и нашла место au pair в Финляндии. ”Тогда у меня была одна цель: накопить денег и съездить в Марокко. Через полгода я устроилась в другую семью, но моя виза заканчивалась. Тогда, в 1998 году, я открыла свою фирму”, — рассказывает Моника.

Переписка с марокканцем потихоньку заглохла, а Моника вышла замуж за Вейко и у них родилось двое детей.

Полностью историю можно прочитать здесь.