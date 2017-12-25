ФОТО и ВИДЕО: Михкель Вокк: Таллинн — это просто место, куда ты ездишь на работу и по делам

Четыре года назад Трийн Вокк пришла в голову идея открыть на родном Муху парк приключений. К сегодняшнему дню мечта воплотилась в реальность. Поскольку ее супруг Михкель, который тоже родом с Муху, работает в Таллинне, то семья вынуждена жить ”на два фронта”.
”Муху — это дом. Я отсюда родом, и это тянет меня обратно. Таллинн — это просто место, куда ты ездишь на работу и по делам. Я считаю, что в свое время у меня было счастливое детство, и я рад, что мои дети получат хоть какую-то часть всего этого”, — говорит Михкель.
Полностью историю можно прочитать здесь.
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