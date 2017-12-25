25.12.2017, 09:01

ФОТО и ВИДЕО: Михкель Вокк: Таллинн — это просто место, куда ты ездишь на работу и по делам

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ФОТО и ВИДЕО: Михкель Вокк: Таллинн — это просто место, куда ты ездишь на работу и по делам
Kogu perekond koos: vasakult Pärtel, Triin, Rudolf, Kärt ja MihkelFoto: Madis Veltman

Четыре года назад Трийн Вокк пришла в голову идея открыть на родном Муху парк приключений. К сегодняшнему дню мечта воплотилась в реальность. Поскольку ее супруг Михкель, который тоже родом с Муху, работает в Таллинне, то семья вынуждена жить ”на два фронта”.


”Муху — это дом. Я отсюда родом, и это тянет меня обратно. Таллинн — это просто место, куда ты ездишь на работу и по делам. Я считаю, что в свое время у меня было счастливое детство, и я рад, что мои дети получат хоть какую-то часть всего этого”, — говорит Михкель.

Полностью историю можно прочитать здесь.

"100 семей ЭР" - это проект Delfi, Eesti Päevaleht, LP, Maaleht, Ekspress в преддверии 100-летия Республики. Мы встречаемся с семьями и жителями Эстонии. Они рассказывают о своей истории и истории нашей страны.
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