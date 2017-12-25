ФОТО и ВИДЕО: Михкель Вокк: Таллинн — это просто место, куда ты ездишь на работу и по делам

Kogu perekond koos: vasakult Pärtel, Triin, Rudolf, Kärt ja Mihkel Foto: Madis Veltman

Четыре года назад Трийн Вокк пришла в голову идея открыть на родном Муху парк приключений. К сегодняшнему дню мечта воплотилась в реальность. Поскольку ее супруг Михкель, который тоже родом с Муху, работает в Таллинне, то семья вынуждена жить ”на два фронта”.