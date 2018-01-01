ФОТО и ВИДЕО: Мать пятерых детей Трийн ни разу не брала отпуска по уходу за ребенком

Все дети Трийн (41) и Хамиго (48) родились с разницей в два года. В семье роли распределены так, что в отпуск по уходу за ребенком уходил отец, который трудится техником на скорой.

Мать, исполнительный директор благотворительного фонда SEB, каждый раз вскоре после появления ребенка на свет выходила на работу.

”Каждый раз во время беременности меня спрашивали, останусь ли я на этот раз дома, — говорит женщина. — Но кто бы стал меня держать на работе, если бы я полгода была на месте, а остальные полтора — дома с ребенком? К счастью, профессия мужа предполагает посменную работу, поэтому ему легче находиться дома. Это выбор нашей семьи".

